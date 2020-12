Achtste finales Champions League: kraker tussen FC Barcelona en PSG

In 2017 stonden de clubs ook in de achtste finales tegenover elkaar. Barcelona maakte toen een 4-0 nederlaag goed in Camp Nou. In eigen stadion werd in een bizar spektakel destijds een 6-1 zege geboekt. Het is misschien wel de meest sensationele comeback in de geschiedenis van een tweekamp in de belangrijkste Europa Cup.

Barcelona werd tweede in een groep met Juventus, Ferencvaros en Dinamo Kiev. PSG sloot een groep met RB Leipzig, Manchester United en Istanbul Basaksehir als winnaar af.

Titelverdediger Bayern München werd aan Lazio gekoppeld. Atalanta Bergamo, dat Ajax afgelopen woensdag uitschakelde, neemt het op tegen Real Madrid.

De eerste wedstrijden zijn op 16, 17, 23 en 24 februari. De returns volgen op 9, 10, 16 en 17 maart.

De volledige loting

Borussia Mönchengladbach - Manchester City

Lazio Roma - Bayern München

Atletico Madrid - Chelsea

RB Leipzig - Liverpool

FC Porto - Juventus

FC Barcelona - PSG

Sevilla - Borussia Dortmund

Atalanta Bergamo - Real Madrid