Feyenoord verdedigt riante voorsprong met verwachte elf namen

Feyenoord won in de derde voorronde met 3-0 bij FC Luzern uit Zwitserland - dankzij goals van Luis Sinisterra en Guus Til (2) - en moet de klus nu in eigen stadion kunnen klaren. De aftrap in De Kuip is om 20.00 uur. Als Feyenoord het redt, wacht in de play-offs een tweestrijd met de Zweedse club IF Elfsborg of FK Velez uit Bosnië.

De opstelling van Feyenoord kent geen verrassingen. Trainer Arne Slot begint met dezelfde elf spelers als vorige week in Zwitserland.

Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Toornstra, Kökcü, Til; Jahanbakhsh, Linssen, Sinisterra.

Vitesse

Vitesse wist vorige week voor eigen publiek een nederlaag in de Gelredome tegen het Ierse Dundalk FC maar net te voorkomen (2-2). De return wordt donderdag om 21.00 uur gespeeld in het Tallaght Stadium in Dublin. Aanvaller Oussama Tannane mist het duel wegens fysieke klachten. Loïs Openda is er ook niet bij. De Belgische aanvaller kreeg een rode kaart in het eerste duel. Bij winst treft Vitesse in de play-offs naar alle waarschijnlijkheid Anderlecht, dat het eerste duel met de Albanese club Laçi al met 3-0 won.