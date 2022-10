Lucinda Brand heeft eerste zege in veld te pakken na Nederlands onderonsje

Video

‘Niet toevallig dat rel over Red Bull juist nu uitkomt’

Max Verstappen kan dit weekend zijn tweede wereldtitel in de Formule 1 in de wacht slepen. In aanloop naar de race in Singapore werd er via buitenlandse media een relletje rondom Red Bull de wereld in geslingerd. Verslaggever Erik van Haren legt uit hoe dit zit.