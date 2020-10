Weghorst bezorgt Wolfsburg punt, eerste zege Peter Bosz

Eintracht Frankfurt kan zondag bij winst op 1. FC Köln op gelijke hoogte komen.

Angeliño zette Leipzig op slag van rust op voorsprong. De oud-speler van PSV, die door Manchester City aan de Duitsers is verhuurd, kopte op aangeven van Dani Olmo de 1-0 binnen. In de tweede helft zorgde invaller Yussuf Poulsen met een fraai schot voor de 2-0.

Kluivert en Bosz

Justin Kluivert maakte in de slotfase zijn debuut bij Leipzig. Jeffrey Gouweleeuw speelde bij Augsburg de hele wedstrijd.

Justin Kluivert maakte in de slotfase zijn debuut voor RB Leipzig. Ⓒ ANP/HH

Bayer Leverkusen heeft na drie gelijke spelen tegen FSV Mainz de eerste competitiezege geboekt. De ploeg van coach Peter Bosz won met 1-0 in Mainz. Lucas Alario maakte na een half uur het enige doelpunt voor Leverkusen, waar Daley Sinkgraven een basisplaats had. Bij Mainz speelden Jean-Paul Boëtius en Jeremiah St. Juste de hele wedstrijd.

Bayern München eenvoudig langs Arminia Bielefeld

Borussia Dortmund klom door een zege op Hoffenheim naar de tweede plaats. Invaller Marco Reus bezorgde Dortmund op aangeven van Erling Haaland de winst. Borussia heeft na vier duels negen punten.

Stuttgart won met 2-0 bij Hertha BSC en klom met zeven punten naar de derde plaats. Marc-Oliver Kempf en Gonzalo Castro scoorden voor de Zuid-Duitse club die promoveerde uit de 2. Bundesliga. Bij de Berlijners moest Deyovaisio Zeefuik al vroeg invallen en kwam Javairô Dilrosun in de tweede helft in de ploeg. Zij konden de nederlaag niet voorkomen.

Bayern München heeft bij Arminia Bielefeld de derde seizoenszege geboekt. De landskampioen won met 4-1 en klom naar de tweede plek in de Bundesliga. Bayern heeft net als Borussia Dortmund negen punten. RB Leipzig gaat met tien punten aan de leiding.

Thomas Müller zette de bezoekers uit München al in de 8e minuut op voorsprong uit de rebound. Met twee treffers van Robert Lewandowski ging Bayern met 0-3 de rust in. In de tweede helft maakt Müller met een schot via de onderkant lat de 4-0. Arminia Bielefeld deed vervolgens na een snelle omschakeling wat terug via Ritsu Doan. De oud-speler van FC Groningen en PSV verraste doelman Manuel Neuer met een schot in de linkerhoek.

Bayern beëindigde de wedstrijd met tien man. Corentin Tolisso haalde de doorgebroken Fabian Klos neer en moest met een rode kaart van het veld. Bij Arminia speelde de Nederlander Mike van der Hoorn de hele wedstrijd.

Weghorst bezorgt Wolfsburg punt bij Mönchengladbach

Wout Weghorst heeft VfL Wolfsburg een punt bezorgd in de uitwedstrijd bij Borussia Mönchengladbach. Het duel tussen de twee middenmoters eindigde in 1-1.

Na een overtreding van doelman Koen Casteels kreeg Borussia een strafschop. Jonas Hofmann verzilverde die in de 78e minuut. Wout Weghorst schoot zeven minuten later op aangeven van Ridle Baku alsnog de 1-1 binnen.

Voor Wolfsburg is het het vierde gelijkspel dit seizoen. De ploeg wacht nog op de eerste zege in de Bundesliga.