Love game voor zwangere ex-tennisprof Michaëlla Krajicek

Tennis

Video: Woeste Medvedev sneuvelt in Ahoy, Murray ook naar huis

Het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam is woensdag twee topspelers kwijtgeraakt. De Rus Daniil Medvedev en de Duitser Alexander Zverev, de nummers 1 en 3 van de plaatsingslijst, verloren allebei in de eerste ronde.