Kjeld Nuis hoopt op rentree in Heerenveen

De drievoudig olympisch kampioen meldde zich vorig weekeinde vanwege zijn blessure af voor het World Cup-kwalificatietoernooi in Thialf. Daardoor kon hij zich ook niet plaatsen voor de eerste internationale wedstrijden in Stavanger en Heerenveen. Dankzij zijn enorme staat van dienst en waarde voor de schaatssport is de kans reëel dat de Nederlandse schaatsbond KNSB hem een aanwijsplek voor de 1500 meter en mogelijk 1000 meter gunt zodra hij weer topfit is.

De KNSB zou deze week een definitieve selectie samenstellen die naar de World Cups in Stavanger én Heerenveen zou reizen, maar de bond heeft in plaats daarvan alleen de Nederlandse ploeg voor Stavanger bekend gemaakt. De KNSB houdt de medische situatie van Nuis nauwlettend in de gaten en hakt mede op basis daarvan de knoop door voor de World Cup in Heerenveen (18-20 november).