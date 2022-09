Bijzondere zege Uran in Vuelta, Evenepoel blijft leider

Na de start in Aracena regende het aanvallen, maar pas na zo’n 50 kilometer had zich een kopgroep gevormd van 13 renners onder wie Uran. Op een gegeven ogenblik hadden de vluchters een voorsprong van ruim 7 minuten op het peloton. Pas in de slotklim sloeg -zoals verwacht- de vlam in de pan. Daarin toonde Uran zich de sterkste.

Klassementsleider Remco Evenepoel kwam minuten later binnen, maar de Belg verloor geen kostbare tijd op zijn concurrenten. De Fransman Enric Mas (Movistar) kwam in het wiel van Evenepoel over de meet en is door het wegvallen van Primoz Roglic nu de nummer 2 in het algemeen klassement.

De Nederlander Thymen Arensman, eerder in deze Vuelta winnaar van de koninginnenrit, verspeelde ongeveer 40 seconden op de laatste klim. Hij staat nog wel zevende in de stand.

De 17e etappe ging van start zonder Roglic. De kopman van Jumbo Visma, en tweede in het algemeen klassement, ondervond te veel last van zijn val in het slot van de etappe van dinsdag.

Bekijk hieronder de diverse klassementen: