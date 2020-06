Frenkie de Jong mist topper tegen Sevilla

De Jong deed dinsdag al niet mee in de thuiswedstrijd tegen Leganes (2-0). Hij had afgelopen weekend in de gewonnen uitwedstrijd tegen Real Mallorca (0-4) in de slotfase al om een wissel gevraagd vanwege lichte fysieke klachten.

Sevilla - FC Barcelona begint vrijdag om 22.00 uur. Donderdagavond neemt Real Madrid het op tegen Valencia.