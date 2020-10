André Onana: ’Ik ben niet bang voor Atalanta’

André Onana Ⓒ ANP/HH

Bergamo - Bij een nieuwe nederlaag van Ajax in de Champions League lijkt - na twee van de zes speelronden - overwinteren in de Europa League het hoogst haalbare voor het elftal van Erik ten Hag. Maar aan uitschakeling denkt André Onana niet. „Omdat dit voor mij geen optie is. Ik zie ons doorgaan. En dat is ook gewoon nog mogelijk”, zegt de betrouwbare sluitpost in de aanloop naar het ’cruciale’ duel bij Atalanta.