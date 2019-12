In opspraak geraakte De Graaf toegelaten tot hoogste trainerscursus

De directie van ADO Den Haag zette assistent-trainer De Graaf vorige week met onmiddellijke ingang op een zijspoor. Aanleiding was een ernstig conflict tussen de 39-jarige oud-voetballer en ADO Den Haag-speler Donny Gorter, dat uitmondde in een vechtpartij op de club. Het conflict tussen de assistent-trainer en de speler ligt niet op het sportieve vlak, maar is terug te plaatsen in de relationele sfeer.

De UEFA Pro opleiding is de hoogste trainersopleiding van Nederland. Na het behalen van dit diploma kunnen de deelnemers zelfstandig aan de slag als hoofdtrainer in het betaald voetbal.

De cursisten van het afgelopen jaar waren Dirk Kuyt, John Heitinga, Kristof Aelbrecht, Rick Kruys, Rogier Meijer, Rob Penders, Aleksander Rankovic, Paul Simonis, Virgilio Teixeira, Jessica Torny, Dennis van der Ree, Dave Vos en Willem Weijs.