Sport Kort: Novak Djokovic begint goed aan ATP Finals

Baancoach Veldt weg bij wielerbond KNWU

16.30 uur: Baancoach Tim Veldt vertrekt bij wielerbond KNWU. Na overleg is besloten om de samenwerking per 1 december te beëindigen. De voormalige topsprinter en duurrenner kwam in 2019 als coach de begeleidingsstaf bij de duuronderdelen versterken, waarbij hij de coaching in de wedstrijden en specifieke baantrainingen voor zijn rekening nam.

„Ik heb samen met hoofdcoach Jan van Veen en baancoach Fulco van Gulik gesproken over de toekomst”, laat Veldt weten. „We hebben onderzocht waar de meerwaarde van mijn inbreng kon liggen. Ik kom tot de conclusie dat ik mijn rol in een nieuw traject minder goed kan vinden en daarom lijkt het mij, voor alle betrokkenen, beter om dit nieuwe traject niet aan te gaan”, doelt hij op de periode tot en met de Olympische Spelen van Parijs in 2024.

Veldt was betrokken bij meerdere wereldtitels van Kirsten Wild en de regenboogtruien van Amy Pieters en Jan Willem van Schip, alsmede bij andere medailles op WK’s en het behalen van eremetaal op de Olympische Spelen. „De KNWU is Veldt dankbaar voor zijn bijdrage aan deze resultaten en zijn inbreng in het algemeen om het niveau van de sporters naar een steeds hoger niveau te tillen”, meldt de wielerbond.

Djokovic rekent af met Ruud in openingswedstrijd ATP Finals

16.17 uur: Novak Djokovic is de ATP Finals in Turijn begonnen met een overtuigende zege op de Noor Casper Ruud. De Servische nummer 1 van de wereld won in twee sets: 7-6 (4) 6-2.

In het eerste bedrijf bood de 22-jarige Ruud nog moedig tegenstand en had Djokovic een tiebreak nodig om de set te winnen, maar in de tweede set denderde Djokovic met zeer sterk serveren over de jonge Noor heen. Voor Ruud was het zijn debuutpartij op het eindejaarstoernooi met de acht beste tennissers van afgelopen jaar.

Djokovic jaagt in Turijn op zijn zesde eindzege in de ATP Finals. Hij won het toernooi voor het laatst in 2015. De 34-jarige Serviër won afgelopen jaar de grandslamtoernooien Australian Open, Roland Garros en Wimbledon, maar wist de US Open niet te winnen. Hij eindigt wel voor het zevende jaar op rij als nummer 1 van de wereld en is daarmee recordhouder.

Djokovic is ingedeeld in de groene groep met ook de Griek Stefanos Tsitsipas en de Rus Andrej Roeblev. Die twee spelen later maandag tegen elkaar.

Duitse voetbalbond roept internationals op vaccin te nemen

14.23 uur: Interim-voorzitter Rainer Koch van de Duitse voetbalbond DFB heeft alle internationals van de ’Mannschaft’ opgeroepen om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Koch zei in een Duitse krant dat bondscoach Hansi Flick en technisch directeur Oliver Bierhoff de taak hebben om de spelers daarvan te overtuigen.

„Het is de taak van de bondscoach en de directeur om de spelers rechtstreeks aan te spreken. Ik ben niet in de positie om van tafel naar tafel te gaan, al maak ik deel uit van de delegatie van het nationale team”, zei Koch. „We zijn het er allemaal over eens dat we mensen moeten overhalen om zich te laten vaccineren. Daar is geen onenigheid over.”

Afgelopen week testte Niklas Süle bij aankomst in het spelershotel positief op het coronavirus. Vier teamgenoten, onder wie Joshua Kimmich, moesten uit voorzorg ook in quarantaine omdat ze nauw contact hadden gehad met de verdediger van Bayern München. Kimmich vertelde enkele weken geleden dat hij zich vooralsnog niet heeft laten vaccineren. Het leverde de middenvelder van Bayern veel kritiek op vanuit eigen land.

Duitsland heeft zich geplaatst voor het WK van volgend jaar in Qatar.

Portugese bondscoach Santos: we gaan het WK zeker halen

10:46 uur Hoewel Portugal op pijnlijke wijze rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal misliep, is bondscoach Fernando Santos ervan overtuigd dat zijn ploeg volgend jaar in Qatar van de partij is. „We zijn er bij, dat is zeker”, zei Santos na de verloren WK-kwalificatiewedstrijd in Lissabon tegen Servië (1-2).

Op aangeven van Dusan Tadic kopte Aleksandar Mitrovic in de laatste minuut de winnende treffer binnen. Daardoor plaatste niet Portugal, maar Servië zich als winnaar van groep A voor het WK. Cristiano Ronaldo en zijn ploeggenoten moeten als nummer 2 de play-offs in. Twaalf landen strijden daarin volgend jaar om drie tickets voor de mondiale eindronde.

„Deze ploeg heeft alles in zich om de play-offs te winnen”, aldus Santos. „We weten dat we in deze kwalificatiereeks niet hebben gedaan wat we moesten doen. We moeten onze verontschuldigingen aanbieden aan alle Portugezen. Ik geloof in mijn spelers, in maart zullen we onze opponenten verslaan en het WK halen.”

Volgens de Portugese bondscoach speelde de Europees kampioen van 2016 angstig. „Alleen Bernardo Silva wilde de bal hebben, hij probeerde te voetballen. Maar hij was de enige. Verder speelden we angstig en gespannen”, aldus Santos, die sinds 2014 de leiding heeft over de nationale ploeg. „Ik heb van alles geprobeerd om de boel te organiseren, maar ik weet niet of mijn boodschap overkwam. Misschien wel niet.”

Krul krijgt Smith als trainer bij Norwich City

09:38 uur Doelman Tim Krul krijgt bij Norwich City de Engelsman Dean Smith als nieuwe trainer. De 50-jarige Smith werd een week geleden ontslagen bij Aston Villa, maar blijft bij Norwich actief in de Premier League. Hij ondertekende een contract tot de zomer van 2024 bij de ploeg van Krul.

Met 5 punten uit elf wedstrijden staat Norwich City onderaan in de Engelse topcompetitie. De ploeg boekte vlak voor de interlandperiode bij Brentford de eerste zege van het seizoen (1-2). Desondanks werd de Duitse trainer Daniel Farke enkele uren later ontslagen.

Als opvolger kwam Norwich City uit bij Smith, die sinds oktober 2018 bij Aston Villa werkte. Onder zijn leiding promoveerde de club van Anwar El Ghazi naar de Premier League. Aston Villa bereikte vorig jaar de finale van de League Cup, waarin Manchester City te sterk was (1-2). Smith moest onlangs vertrekken vanwege een tegenvallende start van het seizoen, met 10 punten uit elf wedstrijden. Aston Villa stelde Steven Gerrard aan als opvolger.

„De afgelopen zeven dagen waren een soort wervelwind, maar ik ben heel blij dat ik bij Norwich City weer terug ben in de Premier League”, aldus Smith.

Na zeven zeges op rij verliezen LA Clippers en Warriors in NBA

08:19 uur De basketballers van Chicago Bulls hebben in de NBA een einde gemaakt aan de zegereeks van Los Angeles Clippers. Na zeven overwinningen op rij moesten de Clippers in het eigen Staples Center met 100-90 buigen voor de Bulls.

DeMar DeRozan (35 punten) en Zach LaVine (29) namen samen het grootste deel van de productie van Chicago Bulls voor hun rekening. De Clippers verloren bij de start van het seizoen vier van hun eerste vijf wedstrijden, maar de ploeg uit LA zette daarna een indrukwekkende reeks overwinningen neer.

Golden State Warriors moest ook na zeven zeges op rij bij Charlotte Hornets de tweede nederlaag van het seizoen incasseren: 106-102. In een wedstrijd waarin maar liefst 25 keer veranderde welke ploeg op voorsprong stond, bleek de thuisclub in het vierde kwart het sterkste. Andrew Higgins (28 punten) en Stephen Curry (24) waren de topschutters bij de Warriors, de Hornets moesten het hebben van het collectief. Golden State Warriors gaat met elf zeges tegen twee verliesbeurten wel nog steeds aan kop in het westen.

Trae Young leidde Atlanta Hawks met 42 punten naar een overwinning op kampioen Milwaukee Bucks: 120-100.