Sport Kort: Roeblev verslaat Tsitsipas bij ATP Finals in Turijn

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Swiatek zwaait met zege af bij WTA Finals

23.24 uur: De Poolse tennisster Iga Swiatek heeft met een overwinning afscheid genomen van de WTA Finals in Mexico. De nummer 9 van de wereld versloeg in de laatste poulewedstrijd de Spaanse Paula Badosa in twee sets: 7-5 6-4.

Het duel in Guadalajara was niet meer van belang voor de eindstand in de groep. Swiatek was door twee eerdere nederlagen al uitgeschakeld voor een plek bij de laatste vier en Badosa had zich dankzij twee overwinningen als groepswinnares al geplaatst voor de halve finales.

In de Nederlandse nacht van maandag op dinsdag speelt Aryna Sabalenka uit Belarus tegen Maria Sakkari uit Griekenland. De winnares gaat met Badosa naar de laatste vier. De Spaanse speelt in de halve finales tegen haar landgenote Garbiñe Muguruza, de nummer 2 van de andere poule. De Estse Anett Kontaveit komt in de andere halve eindstrijd uit tegen Sabalenka of Sakkari.

Roeblev verslaat Tsitsipas bij ATP Finals in Turijn

23.23 uur: De Russische tennisser Andrey Roeblev is sterk begonnen aan de ATP Finals in Turijn. De nummer 5 van de wereld versloeg de Griek Stefanos Tsitsipas in twee sets. Na 1 uur en 31 minuten stond de eindstand op het scorebord: 6-4 6-4.

Roeblev speelde een puike partij tegen de nummer 4 van de wereld. Hij kreeg in beide sets niet één keer een breekpunt tegen en hij benutte er vijf van de zeven die hij afdwong op de service van Tsitsipas.

Beide spelers kwamen voor de achtste keer tegen elkaar uit. De onderlinge stand is nu weer gelijk: 4-4.

Eerder op de dag bleef in dezelfde groep Novak Djokovic de Noor Casper Ruud de baas. De Servische nummer 1 van de wereld zegevierde eveneens in twee sets: 7-6 (4) en 6-2. Djokovic jaagt in Turijn op zijn zesde eindzege in de ATP Finals. Hij won het toernooi voor het laatst in 2015.

FC Den Bosch zet opmars voort bij MVV

22.07 uur: FC Den Bosch is in de Keuken Kampioen Divisie aan een flinke opmars bezig. De Brabantse club behaalde bij MVV Maastricht de derde competitiezege op rij: 0-1. Steven van der Heijden maakte na ruim een uur het doelpunt in De Geusselt.

FC Den Bosch pakte uit de laatste vijf duels in de eerste divisie 13 punten. De ploeg van trainer Jack de Gier klom dankzij die sterke serie naar de achtste plek op de ranglijst. MVV zakte naar de veertiende plaats.

Het duel werd vanwege het hernieuwde coronaprotocol in een leeg stadion gespeeld. Een week geleden liet de Limburgse clubleiding nog weten dat bij het duel met FC Den Bosch enkele duizenden mensen zonder te betalen naar binnen zouden mogen. Het ging om de supporters die voor de recente derby tegen Roda JC een los kaartje hadden gekocht. Die wedstrijd in Maastricht moest eind vorige maand kort voor rust bij een stand van 0-0 worden gestaakt vanwege supportersrellen. Door de onlangs afgekondigde coronamaatregelen waren er nu echter geen toeschouwers meer welkom in De Geusselt.

Het afgebroken duel tussen MVV en Roda JC wordt op 29 november uitgespeeld, ook zonder publiek.

Zaalvoetballers verliezen van wereldkampioen Portugal

21.34 uur: Het Nederlands zaalvoetbalteam heeft de eerste oefeninterland tegen wereldkampioen en Europees kampioen Portugal verloren. Het duel in Almere eindigde achter gesloten deuren in 0-3. De ploeg van bondscoach Max Tjaden komt dinsdag in Zeist opnieuw tegen Portugal uit.

’Oranje Futsal’ is in voorbereiding op het EK komend jaar in eigen land. Nederland speelt in januari in de poule tegen Oekraïne, titelhouder Portugal en winnaar van het play-offduel tussen Servië en Belarus. De drie groepswedstrijden van Oranje worden gespeeld in de Ziggo Dome in Amsterdam.

NOC*NSF-voorzitter vraagt lokale politiek om steun voor sport

21.32 uur: NOC*NSF-voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg heeft de algemene vergadering van de sportkoepel aangegrepen om een oproep te doen aan de politieke partijen die volgend jaar deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. „Het is de kans voor ze om te laten zien hoe zij de sport willen steunen”, zei Van Zanen, die nogmaals aangaf hoezeer de sport lijdt onder de coronamaatregelen. „Maar moedeloos word ik er niet van als ik zie hoe iedere keer weer de schouders eronder worden gezet.”

Nieuwe maatregelen leiden steeds weer tot beperkingen, nu met name voor de binnensporten. „Ik zie hoe iedereen 24 uur per dag werkt aan het openhouden van de sport, hoe ingewikkeld de regels ook zijn. We vinden steeds weer een manier om ermee te dealen. Sport is essentieel om Nederland gezond en vitaal te houden.”

De sport krijgt zware klappen, zei Van Zanen tijdens de algemene vergadering, opnieuw in virtuele vorm. „Er is veel inkomstenderving: geen publiek, minder deelnemers, minder horeca-inkomsten. Leden zeggen gelukkig niet massaal op, maar als er geen aanwas is, zorgt dat voor een probleem. We gaan langzaam achteruit, misschien zonder dat we het helemaal doorhebben. Daarom roep ik met name gemeentes op om hun sportclubs in de gaten te houden en doe ik een oproep aan de politieke partijen: laat u horen. Het maakt me in ieder geval trots om te zien hoe we de sport aan de gang houden.”

Het Jaarplan 2022 en de daaraan gekoppelde begroting voor volgend jaar werden unaniem goedgekeurd door de leden nadat algemeen directeur Marc van den Tweel, de opvolger van Gerard Dielessen, de speerpunten had toegelicht: „Het versterken van de sportbonden, het belang van een veilige sport en het ontwikkelen van commerciële samenwerkingsverbanden. We moeten actief op zoek naar extra inkomsten naast de steun van de overheid en de afdracht van de Nederlandse Loterij.”

In de voorgestelde begroting ontbreekt mogelijk nog een bedrag aan sponsorgelden, omdat NOC*NSF met een aantal geldschieters nog in onderhandeling is. „Het zijn onzekere tijden, op korte termijn ook vanwege corona. We hebben geleerd dat een voorzichtige aanpak werkt. Alleen alles wat we zeker weten zit erin. Onzekerheid en verandering is de nieuwe werkelijkheid”, lichtte penningmeester Annette Mosman toe.

Van den Tweel sprak in zijn ’maiden speech’ over de Sportagenda 2032. Een denkkader, noemde de kersverse algemeen directeur het. „Een langetermijnvisie waarmee we aan de slag moeten.” De ambitieuze titel: Nederland: het sportiefste land ter wereld.

Lintje voor vertrekkend NOC*NSF-directeur Dielessen

20.20 uur: Gerard Dielessen is maandag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst met beperkt publiek vanwege de coronamaatregelen. Dielessen nam op 1 oktober afscheid als algemeen directeur van sportkoepel NOC*NSF. Het bijbehorende lintje werd hem opgespeld door burgemeester Agnes Schaap van de gemeente Renkum. „U heeft een dappere voortrekkersrol gespeeld in het aanpakken van misstanden in de sport”, sprak Schaap tegen Dielessen, die stopt vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Waarderende woorden waren er ook van Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter van NOC*NSF. „Gerard heeft NOC*NSF elf jaar geleid met een niet-aflatende energie om sport verder te krijgen en dat alles op een stevig integriteitsfundament. Ook de laatste achttien maanden, die vanwege corona wellicht niet eerder zo turbulent waren voor de sport, heeft hij gezorgd voor verbinding tussen de diverse sportbonden en steeds naar mogelijkheden gezocht hoe het beste met de situatie om te kunnen gaan”, aldus Van Zanen.

Dielessen zelf deed, kort voor het begin van de algemene vergadering van NOC*NSF, een oproep aan de politiek over de rol van sport. „Het is het enige middel dat de samenleving bindt. Laat de sport niet in zijn hemd staan.”

Hippische federatie KNHS stopt samenwerking met bondscoach Ehrens

20.17 uur: De hippische federatie KNHS gaat op zoek naar een nieuwe bondscoach voor de springruiters. De samenwerking met Rob Ehrens, die een aflopend contract heeft, wordt na zestien jaar beëindigd. Ehrens was graag doorgegaan, zei hij na de Olympische Spelen in Tokio.

De 64-jarige Ehrens is bondscoach sinds 2005. De ploeg eindigde onder zijn leiding als vierde in de landenwedstrijd in Tokio, als vijfde op de Spelen van Beijing 2008 en als zevende bij Rio 2016. In Londen (2012) kon Ehrens twee zilveren medailles vieren, zowel met het team als individueel met Gerco Schröder. Hij is de langstzittende bondscoach van de springruiters van Oranje.

Ehrens, die in 2005 Bert Romp opvolgde, is teleurgesteld in het besluit van de KNHS. „Ik had het liever eerder geweten en was graag nog doorgegaan. Ik heb deze functie altijd met heel veel passie en plezier uitgevoerd, maar als de KNHS het tijd vindt voor een frisse wind, dan leg ik me daarbij neer”, zegt hij.

„Ik begrijp de teleurstelling van Rob”, aldus technisch directeur Iris Boelhouwer. „Zijn successen als bondscoach zijn ongeëvenaard. Na zestien jaar dezelfde persoon in deze sleutelrol vinden wij het tijd voor vernieuwing. In afstemming met de ruiters wordt de rol en positie van bondscoach opnieuw ingevuld. Een nieuwe coach heeft tijd nodig om samen met de springruiters te bouwen aan een stevig fundament voor verder succes. De voorbereidingen die moeten leiden naar een teammedaille bij de Spelen in Parijs zijn inmiddels al begonnen.”

Fans West Ham United niet welkom in Wenen

20.17 uur: Fans van West Ham United zijn niet welkom bij de uitwedstrijd tegen Rapid Wien op 25 november in de Europa League. De Engelse club mag van de UEFA geen supporters meenemen naar dat duel.

De tuchtcommissie van de Europese voetbalbond legde West Ham United een straf op van één uitwedstrijd zonder aanhangers en een boete van 34.500 euro wegens de misdragingen van de Engelse fans bij het duel op 4 november in België tegen Racing Genk (2-2), de club van trainer John van den Brom.

Wielrenner Bax gaat rijden voor Alpecin-Fenix

18.38 uur: De Nederlandse wielrenner Sjoerd Bax rijdt komend jaar voor Alpecin-Fenix, de Belgische ploeg van onder anderen landgenoot Mathieu van der Poel. De 25-jarige coureur komt over van de continentale ploeg Metec-Solarwatt. Hij heeft bij zijn nieuwe team een contract voor één jaar ondertekend.

Bax eindigde eerder dit jaar in Drenthe als tweede bij het NK op de weg, achter Timo Roosen. Daarnaast behaalde hij bij diverse internationale wedstrijden eveneens een aantal podiumplaatsen.

„Ik ben natuurlijk heel blij dat ik volgend jaar voor Alpecin-Fenix mag rijden”, laat Bax weten. „Het is een mooie stap voor mij. Ik hoop dat ik me samen met het team verder kan ontwikkelen, vooral in de heuvelachtige etappes die mij na aan het hart liggen.”

Baancoach Veldt weg bij wielerbond KNWU

16.30 uur: Baancoach Tim Veldt vertrekt bij wielerbond KNWU. Na overleg is besloten om de samenwerking per 1 december te beëindigen. De voormalige topsprinter en duurrenner kwam in 2019 als coach de begeleidingsstaf bij de duuronderdelen versterken, waarbij hij de coaching in de wedstrijden en specifieke baantrainingen voor zijn rekening nam.

„Ik heb samen met hoofdcoach Jan van Veen en baancoach Fulco van Gulik gesproken over de toekomst”, laat Veldt weten. „We hebben onderzocht waar de meerwaarde van mijn inbreng kon liggen. Ik kom tot de conclusie dat ik mijn rol in een nieuw traject minder goed kan vinden en daarom lijkt het mij, voor alle betrokkenen, beter om dit nieuwe traject niet aan te gaan”, doelt hij op de periode tot en met de Olympische Spelen van Parijs in 2024.

Veldt was betrokken bij meerdere wereldtitels van Kirsten Wild en de regenboogtruien van Amy Pieters en Jan Willem van Schip, alsmede bij andere medailles op WK’s en het behalen van eremetaal op de Olympische Spelen. „De KNWU is Veldt dankbaar voor zijn bijdrage aan deze resultaten en zijn inbreng in het algemeen om het niveau van de sporters naar een steeds hoger niveau te tillen”, meldt de wielerbond.

Djokovic rekent af met Ruud in openingswedstrijd ATP Finals

16.17 uur: Novak Djokovic is de ATP Finals in Turijn begonnen met een overtuigende zege op de Noor Casper Ruud. De Servische nummer 1 van de wereld won in twee sets: 7-6 (4) 6-2.

In het eerste bedrijf bood de 22-jarige Ruud nog moedig tegenstand en had Djokovic een tiebreak nodig om de set te winnen, maar in de tweede set denderde Djokovic met zeer sterk serveren over de jonge Noor heen. Voor Ruud was het zijn debuutpartij op het eindejaarstoernooi met de acht beste tennissers van afgelopen jaar.

Djokovic jaagt in Turijn op zijn zesde eindzege in de ATP Finals. Hij won het toernooi voor het laatst in 2015. De 34-jarige Serviër won afgelopen jaar de grandslamtoernooien Australian Open, Roland Garros en Wimbledon, maar wist de US Open niet te winnen. Hij eindigt wel voor het zevende jaar op rij als nummer 1 van de wereld en is daarmee recordhouder.

Djokovic is ingedeeld in de groene groep met ook de Griek Stefanos Tsitsipas en de Rus Andrej Roeblev. Die twee spelen later maandag tegen elkaar.

Duitse voetbalbond roept internationals op vaccin te nemen

14.23 uur: Interim-voorzitter Rainer Koch van de Duitse voetbalbond DFB heeft alle internationals van de ’Mannschaft’ opgeroepen om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Koch zei in een Duitse krant dat bondscoach Hansi Flick en technisch directeur Oliver Bierhoff de taak hebben om de spelers daarvan te overtuigen.

„Het is de taak van de bondscoach en de directeur om de spelers rechtstreeks aan te spreken. Ik ben niet in de positie om van tafel naar tafel te gaan, al maak ik deel uit van de delegatie van het nationale team”, zei Koch. „We zijn het er allemaal over eens dat we mensen moeten overhalen om zich te laten vaccineren. Daar is geen onenigheid over.”

Afgelopen week testte Niklas Süle bij aankomst in het spelershotel positief op het coronavirus. Vier teamgenoten, onder wie Joshua Kimmich, moesten uit voorzorg ook in quarantaine omdat ze nauw contact hadden gehad met de verdediger van Bayern München. Kimmich vertelde enkele weken geleden dat hij zich vooralsnog niet heeft laten vaccineren. Het leverde de middenvelder van Bayern veel kritiek op vanuit eigen land.

Duitsland heeft zich geplaatst voor het WK van volgend jaar in Qatar.

Portugese bondscoach Santos: we gaan het WK zeker halen

10:46 uur Hoewel Portugal op pijnlijke wijze rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal misliep, is bondscoach Fernando Santos ervan overtuigd dat zijn ploeg volgend jaar in Qatar van de partij is. „We zijn er bij, dat is zeker”, zei Santos na de verloren WK-kwalificatiewedstrijd in Lissabon tegen Servië (1-2).

Op aangeven van Dusan Tadic kopte Aleksandar Mitrovic in de laatste minuut de winnende treffer binnen. Daardoor plaatste niet Portugal, maar Servië zich als winnaar van groep A voor het WK. Cristiano Ronaldo en zijn ploeggenoten moeten als nummer 2 de play-offs in. Twaalf landen strijden daarin volgend jaar om drie tickets voor de mondiale eindronde.

„Deze ploeg heeft alles in zich om de play-offs te winnen”, aldus Santos. „We weten dat we in deze kwalificatiereeks niet hebben gedaan wat we moesten doen. We moeten onze verontschuldigingen aanbieden aan alle Portugezen. Ik geloof in mijn spelers, in maart zullen we onze opponenten verslaan en het WK halen.”

Volgens de Portugese bondscoach speelde de Europees kampioen van 2016 angstig. „Alleen Bernardo Silva wilde de bal hebben, hij probeerde te voetballen. Maar hij was de enige. Verder speelden we angstig en gespannen”, aldus Santos, die sinds 2014 de leiding heeft over de nationale ploeg. „Ik heb van alles geprobeerd om de boel te organiseren, maar ik weet niet of mijn boodschap overkwam. Misschien wel niet.”

Krul krijgt Smith als trainer bij Norwich City

09:38 uur Doelman Tim Krul krijgt bij Norwich City de Engelsman Dean Smith als nieuwe trainer. De 50-jarige Smith werd een week geleden ontslagen bij Aston Villa, maar blijft bij Norwich actief in de Premier League. Hij ondertekende een contract tot de zomer van 2024 bij de ploeg van Krul.

Met 5 punten uit elf wedstrijden staat Norwich City onderaan in de Engelse topcompetitie. De ploeg boekte vlak voor de interlandperiode bij Brentford de eerste zege van het seizoen (1-2). Desondanks werd de Duitse trainer Daniel Farke enkele uren later ontslagen.

Als opvolger kwam Norwich City uit bij Smith, die sinds oktober 2018 bij Aston Villa werkte. Onder zijn leiding promoveerde de club van Anwar El Ghazi naar de Premier League. Aston Villa bereikte vorig jaar de finale van de League Cup, waarin Manchester City te sterk was (1-2). Smith moest onlangs vertrekken vanwege een tegenvallende start van het seizoen, met 10 punten uit elf wedstrijden. Aston Villa stelde Steven Gerrard aan als opvolger.

„De afgelopen zeven dagen waren een soort wervelwind, maar ik ben heel blij dat ik bij Norwich City weer terug ben in de Premier League”, aldus Smith.

Na zeven zeges op rij verliezen LA Clippers en Warriors in NBA

08:19 uur De basketballers van Chicago Bulls hebben in de NBA een einde gemaakt aan de zegereeks van Los Angeles Clippers. Na zeven overwinningen op rij moesten de Clippers in het eigen Staples Center met 100-90 buigen voor de Bulls.

DeMar DeRozan (35 punten) en Zach LaVine (29) namen samen het grootste deel van de productie van Chicago Bulls voor hun rekening. De Clippers verloren bij de start van het seizoen vier van hun eerste vijf wedstrijden, maar de ploeg uit LA zette daarna een indrukwekkende reeks overwinningen neer.

Golden State Warriors moest ook na zeven zeges op rij bij Charlotte Hornets de tweede nederlaag van het seizoen incasseren: 106-102. In een wedstrijd waarin maar liefst 25 keer veranderde welke ploeg op voorsprong stond, bleek de thuisclub in het vierde kwart het sterkste. Andrew Higgins (28 punten) en Stephen Curry (24) waren de topschutters bij de Warriors, de Hornets moesten het hebben van het collectief. Golden State Warriors gaat met elf zeges tegen twee verliesbeurten wel nog steeds aan kop in het westen.

Trae Young leidde Atlanta Hawks met 42 punten naar een overwinning op kampioen Milwaukee Bucks: 120-100.