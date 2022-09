Premium Het beste van De Telegraaf

Max Verstappen: ’Heeft mijn vader toch nog een race gewonnen’

Door Erik van Haren Kopieer naar clipboard

Max Verstappen is door het dolle na zijn tweede zege op rij in Zandvoort. Ⓒ ANP/HH

ZANDVOORT - Zelfs toen Max Verstappen twee uur na de race terug werd gereden naar de paddock zaten er nog honderden fans op de hoofdtribune in Zandvoort. Wat de regerend wereldkampioen losmaakt in eigen land is en blijft ongekend. En dat zijn vader Jos er toch nog bij kon zijn om Verstappen opnieuw te zien winnen, maakte de cirkel rond.