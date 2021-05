Feyenoord benoemt Rini Coolen tot hoofd jeugdopleiding en opvolger Stanley Brard

„Rini stond bij ons zeer hoog op de lijst van kandidaten voor deze uitdagende functie. Hij heeft bij meerdere clubs de jeugdopleiding aangestuurd, dus hij weet precies wat nodig is om Feyenoord Academy de komende jaren door te ontwikkelen”, aldus technisch directeur Frank Arnesen. „Want dat is de doelstelling die we voor ogen hebben: de jeugdopleiding en het eerste elftal nog beter op elkaar aan laten sluiten.”

In het verleden was Coolen, afgelopen seizoen trainer van Feyenoord Onder 21, ook hoofd jeugdopleiding bij het Noorse Rosenborg en PEC Zwolle.

„Door het coronavirus is afgelopen seizoen met Feyenoord Onder 21 niet gelopen zoals we van tevoren gedacht hadden”, zei Coolen, die de competitie vroegtijdig beëindigd zag worden. „Dat heeft me wel de mogelijkheid gegeven om goed om me heen te kijken en mijn ideeën te vormen over het technische beleid van Feyenoord Academy. Mooi dat ik nu de kans krijg om daar vanaf volgend seizoen zelf invulling aan te geven.”

Brard was in totaal bijna twaalf jaar de baas van de Feyenoord Academy. In die fase droeg hij onder meer bij aan de doorbraak van latere internationals als Georginio Wijnaldum, Stefan de Vrij en Tonny Vilhena.

„Ik was graag nog een of meerdere jaren doorgegaan”, zei Brard in maart over zijn vertrek. De positie van Brard zou onhoudbaar zijn geworden omdat hij een mail met het advies om afscheid te nemen van enkele jeugdtrainers naar het verkeerde adres had gestuurd.