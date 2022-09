Sport Kort: Ook zeilers Lambriex en Van de Werken nemen de leiding op WK 49er

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Ook zeilers Lambriex en Van de Werken nemen de leiding op WK 49er

07.22 uur: Bart Lambriex en Floris van de Werken hebben op de tweede dag van de WK zeilen in het Canadese Halifax de leiding overgenomen in het klassement van de 49er. Na vier races staan ze op slechts 4 punten.

„We hadden gisteren een stroeve start. We namen te veel risico met deze extreem harde wind, daardoor gingen we heel snel, maar lagen we ook heel snel om. Daardoor verlies je veel plekken. Dat was zonde en vervelend om het evenement zo te beginnen”, aldus Van de Werken.

„Vandaag hebben we onze kop er weer goed opgezet en zijn we er gewoon weer agressief in gegaan. We hadden goed starts, we waren scherp en dat leidde dan tot een hele mooie dag. We zijn super tevreden. Heel fijn om na een mindere dag zo’n dag er achteraan te knallen.”

Odile van Aanholt en Annette Duetz behielden de leiding in de klasse 49erFX. Na zes races staan zij op 9 punten.