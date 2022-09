Sport Kort: zeges voor Borussia Dortmund en Club Brugge

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Club Brugge haalt uit tegen Cercle Brugge

23.10 uur: Club Brugge heeft in de voetbalcompetitie van België met ruime cijfers gewonnen van Cercle Brugge. De kampioen won de derby met 4-0.

Voor 'Club' scoorden Andreas Skov Olsen, Casper Nielsen en Roman Yaremchuk. Jean Marcelin maakte een eigen doelpunt. Voormalig FC Groningen-speler Bjorn Meijer deed mee bij Club Brugge.

Club Brugge staat voorlopig op de tweede plaats, achter Antwerp.

Basketballers beginnen EK met verlies tegen Servië

23.07 uur: De Nederlandse basketballers zijn het Europees kampioenschap in Praag begonnen met een nederlaag. Als verwacht was Servië in het openingsduel te sterk, 100-76.

Worthy de Jong blonk uit bij Oranje. De routinier was goed voor maar liefst 28 punten. Wereldster Nikola Jokić maakte 19 punten voor de tegenstander.

Vooral in het tweede en derde kwart wist Nederland de tegenstander aardig bij te houden. Nederland speelt in de groepsfase ook nog tegen Finland, Israël, Tsjechië en Polen.

Reus helpt Dortmund aan zege op Hoffenheim

22.37 uur: Borussia Dortmund mag zich in ieder geval voor een dag koploper van de Bundesliga noemen. De ploeg van trainer Edin Terzic won ook de thuiswedstrijd tegen TSG 1899 Hoffenheim (1-0).

Marco Reus maakte in de 16e minuut het enige doelpunt, op aangeven van Julian Brandt. De geblesseerde Donyell Malen ontbrak nog bij Dortmund, dat nu een voorsprong van 2 punten heeft op Bayern München en 1. FC Union Berlin. Die ploegen treffen elkaar zaterdag in de hoofdstad van Duitsland.

Klaver eindigt als zesde op 400 meter Diamond League

21.20 uur: Lieke Klaver is als zesde geëindigd op de 400 meter van de Diamond League in Brussel (50,87). De winst ging naar Fiordaliza Cofil uit de Dominicaanse Republiek (49,80).

Femke Bol deed niet mee in de hoofdstad van België. Zij is een beetje vermoeid na een unieke prestatie op de EK in München, waar ze als eerste vrouwelijke atleet zegevierde op de 400 meter vlak en 400 meter horden. Ook won ze nog eens goud met de Nederlandse estafetteploeg op de 4x400 meter. Bol wil op 8 september wel de finale van de Diamond League in Zürich lopen.

Nadine Visser eindigde als achtste en laatste bij de 100 meter horden (12,88). Rutger Koppelaar werd vierde bij het polsstokspringen (5,71 meter), waar de Armand Duplantis een zeldzame nederlaag leed (5,81). De Zweed werd tweede, achter winnaar Ernest John Obiena uit de Filipijnen (5,91).

Jochem Dobber eindigde als zesde op de 400 meter (46,46).

Waterpoloërs spelen op EK gelijk tegen Roemenië

18.38 uur: De Nederlandse waterpoloërs hebben in hun derde wedstrijd op het Europees kampioenschap in Split gelijkgespeeld tegen Roemenië. De formatie van bondscoach Harry van der Meer deed dat met 12-12, waarmee de tweede plaats in de groep werd veiliggesteld. Dat is voldoende om het toernooi voort te zetten.

Oranje won eerder van Duitsland en verloor van wereldkampioen Spanje en zet het toernooi nu voort met een tussenronde. Alleen de groepswinnaar, Spanje, gaat rechtstreeks naar de kwartfinale.

Nederland kwam tegen Roemenië al snel op 2-0, door treffers van Jesse Nispeling en Guus van IJperen. De Roemenen herstelden zich en kwamen terug tot 2-2. Daarna ging het duel lange tijd min of meer gelijk op, met als opvallend gegeven dat Oranje wel steeds met 1 doelpunt verschil op voorsprong kwam.

Pas in het derde kwart kwam de marge met 8-6 weer op een verschil van twee. Door Jorn Winkelhorst werd het zelfs 9-6. Aan het einde van de derde fase waren de Roemenen toch weer iets dichterbij gekomen, 10-8.

Hoewel de formatie van Van der Meer in het laatste kwart door Pascal Janssen zelfs op 11-8 kwam, stond het ruim 2 minuten voor het einde toch weer gelijk (11-11). Luuk Gielen maakte vervolgens de 12-11, maar ook dat bleek niet genoeg voor de winst.

Verschoor vierde in kwalificatie Formule 2

16.21 uur: De Nederlandse coureur Richard Verschoor heeft in de kwalificatie van de Formule 2 op het circuit van Zandvoort de vierde tijd neergezet. De 21-jarige coureur uit Benschop klokte 1.21,242, waarmee hij iets meer dan een halve seconde langzamer was dan de Braziliaan Felipe Drugovich die de poleposition veroverde (1.20,713). Drugovich rijdt voor het Nederlandse team MP Motorsport.

De Australiër Jack Doohan, zoon van vijfvoudig wereldkampioen motorracen Mick Doohan, eindigde in de kwalificatie als tweede. De Amerikaan Logan Sargeant zette de derde tijd neer.

Zaterdag vindt in de Formule 2 een sprintrace over 29 rondes plaats, zondag is de hoofdrace over 40 rondes. Drugovich gaat ruim aan kop in het WK-klassement. Zijn eerste achtervolger, de Fransman Théo Pourchaire, verloor in het begin van de kwalificatie in de eerste kombocht de controle over het stuur en schoot bovenin de bocht hard de omheining in. Pourchaire, die overstapte in de medische auto om onderzocht te worden, kon daarom niet meedoen in de strijd om pole. De kwalificatie moest later nog een keer worden stilgelegd toen een coureur spinde.

Verschoor staat in het WK op de dertiende plaats. De Nederlander won tijdens het eerste raceweekeinde van het seizoen in Bahrein de sprintrace.

Markus blijft peloton in Ladies Tour voor en wint vierde etappe

16.20 uur: Riejanne Markus heeft de vierde etappe van de Simac Ladies Tour op haar naam geschreven. De Nederlands kampioene van Jumbo-Visma ging er ruim 3 kilometer voor de finish in Landgraaf in haar eentje vandoor en ze wist het peloton ruim voor te blijven.

Klassementsleidster Lorena Wiebes, die al twee etappes won deze week, was oppermachtig in de sprint en werd tweede op 14 seconden achterstand. Karlijn Swinkels, ploeggenote van Markus, finishte als derde.

Wiebes verdedigt in het klassement een voorsprong van 20 seconden op Swinkels. De Ladies Tour duurt tot en met zondag.

Motorcoureur Bagnaia krijgt gridstraf na gevaarlijk rijden

14.23 uur: Motorcoureur Francesco Bagnaia wordt drie plekken teruggezet op de startopstelling van de Grote Prijs van San Marino zondag. De Italiaanse Ducati-coureur heeft die straf gekregen omdat hij Alex Márquez zou hebben gehinderd tijdens de vrije training.

Bagnaia, de winnaar van de laatste drie races waaronder de TT van Assen, had volgens de MotoGP „langzaam op de racelijn gereden, waarmee hij een gevaarlijke situatie voor andere rijders heeft veroorzaakt.” Tegen de beslissing kan geen beroep worden aangetekend, meldde de MotoGP.

De 25-jarige Italiaan is bezig aan een sterke inhaalrace met drie zeges op rij. Hij staat in de WK-stand derde met 44 punten achterstand op de regerend wereldkampioen, de Franse Yamaha-coureur Fabio Quartararo.

AZ moet vakken sluiten in Europese thuiswedstrijd tegen Vaduz

10.20 uur: AZ mag in de eerste thuiswedstrijd in de groepsfase van de Conference League op 15 september tegen FC Vaduz uit Liechtenstein geen toeschouwers toelaten in enkele vakken in het stadion. De Europese voetbalbond UEFA heeft de Alkmaarders die straf opgelegd vanwege ongeregeldheden in het duel met het Portugese Gil Vicente.

AZ kreeg ook een boete van 50.000 euro van de UEFA. Toeschouwers hadden in de wedstrijd in de play-offs van de Conference League voorwerpen op het veld gegooid.

De Alkmaarders beginnen de groepsfase met een uitwedstrijd bij het Oekraïense SK Dnipro-1 op 8 september.

Ook zeilers Lambriex en Van de Werken nemen de leiding op WK 49er

07.22 uur: Bart Lambriex en Floris van de Werken hebben op de tweede dag van de WK zeilen in het Canadese Halifax de leiding overgenomen in het klassement van de 49er. Na vier races staan ze op slechts 4 punten.

„We hadden gisteren een stroeve start. We namen te veel risico met deze extreem harde wind, daardoor gingen we heel snel, maar lagen we ook heel snel om. Daardoor verlies je veel plekken. Dat was zonde en vervelend om het evenement zo te beginnen”, aldus Van de Werken.

„Vandaag hebben we onze kop er weer goed opgezet en zijn we er gewoon weer agressief in gegaan. We hadden goed starts, we waren scherp en dat leidde dan tot een hele mooie dag. We zijn super tevreden. Heel fijn om na een mindere dag zo’n dag er achteraan te knallen.”

Odile van Aanholt en Annette Duetz behielden de leiding in de klasse 49erFX. Na zes races staan zij op 9 punten.