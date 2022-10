Premium Het beste van De Telegraaf

Handballegende Olsson bondscoach Oranje: ’Mijn vrouw is blij dat ik weer een echte job heb’

Door Eddy Veerman Kopieer naar clipboard

Staffan Olsson kwam als speler onder meer 357 keer uit voor het Zweedse nationale team en ook als coach leidt hij een succesvol bestaan. Ⓒ Henk Seppen

ARNHEM - Het zegt alles over de status van het Nederlandse mannenhandbal dat vandaag bij het EK-kwalificatieduel met België een coach van wereldfaam debuteert. In navolging van de vrouwen, die onder de Franse topcoach Emmanuel Mayonnade wereldkampioen werden en sinds kort de Zweed Per Johansson voor de groep hebben, wist het Nederlands Handbalverbond ook een grote naam uit dat Scandinavische land voor de mannen te strikken. Onder Staffan Olsson speelt Oranje in januari tevens zijn eerste WK sinds 1961.