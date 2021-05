De Graafschap ontslaat Mike Snoei na catastrofaal slot van competitie

Nadat De Graafschap in de laatste twee speelronden van het reguliere seizoen verzuimde de goede uitgangspositie te verzilveren (tegen Jong Ajax en Helmond Sport bleven de Superboeren steken op een gelijkspel), ging het daarna in de eerste ronde in de play-offs tegen Roda JC (2-3) ook mis.

Daarmee werd Snoei de kop van Jut bij de achterban van De Graafschap. Ook intern werd er kritiek geuit op de trainer, die in de loop van het seizoen juist nog was beloond met een contractverlenging. Het doorlopende contract moet nu door de Doetinchemse club worden afgekocht.

Geïrriteerd

Snoei reageerde na de nederlaag tegen Roda JC geïrriteerd naar vragen over zijn positie en betoogde dat er nog volop rek zit in de ploeg. Opvallend was dat captain Ted van de Pavert juist aangaf, dat het team zich dit seizoen voetballend onvoldoende heeft ontwikkeld. ,

„Als je simpel kijkt, gaat het om die bal die er wel of niet ingaat. Maar als je kijkt naar het veldspel dan hebben we dit seizoen weinig progressie geboekt. We hebben veel power in ons team. Dat is een kwaliteit en daar moet je ook gebruik van maken. Maar je moet dat ook af en toe afwisselen om onvoorspelbaarder te worden. Daarin zijn we te weinig vooruit gegaan.”

Snoei kwam in de zomer van 2019 over van Telstar. In zijn eerste seizoen ging vanwege de coronacrisis ook al een streep door promotie.

Niet genoeg draagvlak

Het nieuws sijpelde woensdagochtend via bronnen binnen de spelersgroep naar buiten. Snoei vernam op die manier via de media van zijn ontslag.

Inmiddels is het nieuws officieel. Op de eigen website stelt De Graafschap dat er niet genoeg draagvlak was voor nog een seizoen met Snoei aan het roer.

„Wij hebben Mike leren kennen als een keiharde werker, die een groep lang scherp weet te houden en die tot de laatste minuut heeft gevochten voor promotie”, aldus manager voetbalzaken Peter Hofstede. „Er is echter twijfel of deze manier van werken drie seizoenen in de Keuken Kampioen Divisie vol te houden is. Dan is het beter om nu de conclusie te trekken en niet door te gaan.”

Mike Snoei kijkt zelf terug op „twee fantastische jaren bij een geweldige club.” „,Ik ben trots op mijn selectie en staf, we hebben tot het einde geknokt op zoek naar dat ultieme doel. Een geweldig woord van dank aan de supporters van De Graafschap. Ondanks alle coronabeperkingen bleven zij de club tot de laatste seconde steunen met imposante acties. Het doet mij dan ook pijn dat wij samen één doelpunt tekort kwamen voor de zo gewilde promotie.”