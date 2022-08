Boze Van Wolfswinkel: ’Het kan niet dat ik een frisse wissel eruit loop met mijn 33 jaar’

In het speciaal is de aanvalsleider niet te spreken over de inzet van de wissels van de tukkers. „Je komt erin met frisse energie. Dan kan het niet zo zijn dat ik 20 meter achter een frisse wissel loop en dat ik hem eruit loop met m’n 33 jaar", zo zei hij voor de camera’s van ESPN.

Maar dat was niet het enige kritiekpunt. „In alle eerlijkheid: Volendam is natuurlijk geen topploeg. In de eerste helft moet je al lang ruim voor staan. Het is puur instelling. De wil om te winnen in de laatste fase.”

„Ik ben echt boos”, zo gaf hij verder toe. „Je hebt soms van die ongelukkige wedstrijden, die op en neer gaan en dan verkeerd vallen. Maar dat je - voor mijn gevoel - de wil om te winnen verliest. Ja, dat kan echt niet.”

De spits botvierde na afloop zijn frustraties op de dug-out. Het leverde hem een bebloede vinger op. „De dug-out was harder dan mijn hand.”