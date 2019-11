Sport Kort: Sevilla schrikt van blessure doelman

Voetbal: Sevilla schrikt van blessure doelman

16.19 uur: Een dag voor de beladen stadsderby tegen Real Betis heeft doelman Tomas Vaclik van Sevilla een enkelblessure opgelopen. De Tsjech moest tijdens de laatste training in stadion Ramón Sanchez Pizjuan, waar honderden fans op de tribunes zaten, eerder van het veld. Vaclik ging hinkend naar de kant, begeleid door twee leden van de medische staf. De kans is klein dat hij zondag kan meedoen.

De Tsjech is normaal gesproken de vaste nummer 1 bij Sevilla. De Marokkaan Yassine Bono fungeert als reservekeeper. Sevilla, de club van spits Luuk de Jong, staat in La Liga op de vijfde plaats. Real Betis is slecht aan het seizoen begonnen en bivakkeert maar net boven de degradatiezone. De stadgenoten treffen elkaar zondagavond in Estadio Benito Villamarin van Betis.

Joost Luiten Ⓒ AFP

Golf: Luiten uit top-20 in Turkije

14.38 uur: Golfer Joost Luiten heeft zijn positie in het Turkish Airlines Open in de derde ronde niet kunnen verbeteren. De Nederlandse prof noteerde een score van 71 slagen, één onder het baangemiddelde, en staat in het klassement niet meer bij de beste twintig.

Het was zijn slechtste score tot dusver in het toernooi uit de Europese Tour, waar 7 miljoen dollar prijzengeld wordt verdeeld. Luiten opende donderdag met 67 slagen (-5) en vervolgde vrijdag met 69 slagen (-3). In de derde rondgang langs de 18 holes van de Montgomerie Maxx Royal in Antalya schreef hij drie birdies op zijn kaart, maar ook twee bogeys.

Lelisa Desisa Ⓒ Hollandse Hoogte

Atletiek: Desisa en Chepngetich beste marathonlopers

10.25 uur: De Ethiopiër Lelisa Desisa en de Keniaanse Ruth Chepngetich zijn uitgeroepen tot beste marathonlopers van het afgelopen jaar. Dat gebeurde tijdens het jaarlijkse gala van de associatie van internationale marathons AIMS in Athene.

Desisa won november 2018 de marathon van New York en veroverde in oktober van dit jaar in Doha de wereldtitel op de klassieke afstand van 42,195 kilometer. Chepngetich greep het goud bij de vrouwen op de WK in Doha in een race die werd gelopen onder extreme omstandigheden; een temperatuur van boven de 30 graden en zeer hoge luchtvochtigheid. De Keniaanse won in de afgelopen twaalf maanden ook de marathons van Istanbul en Dubai.

De uitkomst van de verkiezing was opvallend. Desisa kreeg de voorkeur boven de Keniaan Eliud Kipchoge, die dit voorjaar de marathon van Londen won en vorige maand als eerste mens de marathon onder de 2 uur aflegde. Chepngetich troefde haar landgenote Brigid Kosgei af, die in oktober in Chicago het wereldrecord op de marathon verbeterde naar 2.14.04.

Basketbal: Zevende zege op rij voor Lakers van LeBron James

LeBron James met een fraaie dunk. Ⓒ Hollandse Hoogte

09.18 uur: De basketballers van Los Angeles Lakers zijn op dreef in de Amerikaanse NBA. De ploeg won met 95-80 van Miami Heat en dat was al de zevende zege op rij. Anthony Davis en LeBron James waren de topschutters bij de Lakers met respectievelijk 26 en 25 punten. Met zeven overwinningen tegen één verliesbeurt is het Californische team koploper in de westelijke divisie.

Jimmy Butler maakte 22 punten voor Miami Heat, dat grote moeite had de basket te vinden en de laagste score van dit seizoen noteerde.

Titelverdediger Toronto Raptors versloeg New Orleans Pelicans met 122-104. Topscorer bij de Canadese ploeg was Pascal Siakam met 44 punten. Tegenvaller voor de Raptors was het uitvallen van Kyle Lowry. De point guard blesseerde zijn linkerduim. Serge Ibaka moest de wedstrijd voortijdig verlaten met een verstuikte enkel.

Ashleigh Barty is blij met haar zege. Ⓒ Hollandse Hoogte

Tennis: Barty vernedert Garcia in finale Fed Cup

09.00 uur; De tennisteams van Australië en Frankrijk zijn in evenwicht na de eerste twee partijen in de finale van de Fed Cup in Perth: 1-1.

Kristina Mladenovic bracht de Franse ploeg aan de leiding met een overtuigende zege van 6-1 6-1 op Ajla Tomljanovic, maar Ashleigh Barty sloeg daarna keihard terug voor de thuisploeg door Caroline Garcia met 6-0 6-0 van de baan te meppen.

Voor Australië is de finale van de Fed Cup in eigen land de ideale gelegenheid om na 45 jaar weer eens de trofee in de landencompetitie van het vrouwentennis te veroveren. De ploeg maakte een valse start in het snikhete Perth. Een nerveuze Tomljanovic kwam er tegen Mladenovic, de nummer 40 op de wereldranglijst, niet aan te pas. De Française gunde haar tegenstander twee games.

Barty vervulde daarna haar rol als kopvrouw van Australië met verve. De nummer 1 van de wereld stond geen game af en vernederde Garcia in 56 minuten. "Dit was waarschijnlijk de beste partij die ik ooit heb gespeeld", zei Barty na haar demonstratie.

Barty en Mladenovic treffen elkaar zondag in de derde partij.