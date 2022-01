Inter staat op veld voor wedstrijd, maar tegenstander Bologna komt niet opdagen

De eerste wedstrijd van de dag tussen Bologna en koploper Internazionale ging al niet door. De spelers van de nummer 10 van de Serie A moesten van lokale gezondheidsautoriteiten in quarantaine vanwege een toenemend aantal besmettingen in de groep.

Volgens de regels in Italië verscheen Internazionale met onder anderen Stefan de Vrij en Denzel Dumfries wel gewoon op het veld in Bologna. Tot nu toe annuleerde de Serie A een wedstrijd niet vooraf als een team kampte met coronaproblemen. Het team dat niet kwam opdagen, kreeg een reglementaire 3-0 nederlaag en een punt in mindering. Door een nieuwe regel gaan wedstrijden nu alleen door als een team ten minste dertien fitte spelers heeft, een regel die ook elders in Europa wordt gebruikt.

Chaotische situatie

Inter-baas Beppe Marotta was tegenover Sky Sports Italia niet te spreken over de regels die tot nu toe golden. „Het is een chaotische situatie. Ik zou de macht van de gezondheidsautoriteiten inperken, anders gaan zulke situaties telkens voorkomen.”

Dat lijkt donderdag al te gaan gebeuren. Ook Salernitana, Udinese en Torino hebben gehoord dat ze in quarantaine moeten, waardoor ze hun wedstrijden waarschijnlijk niet kunnen spelen. In totaal stonden tien wedstrijden op het programma in de hoogste Italiaanse voetbalcompetitie.