INTERVIEW Fred Rutten over de staat van het Nederlandse trainersgilde ’Erik Ten Hag is nooit een meeloper geweest, hij koppelt visie aan strategisch denkvermogen’

Door Valentijn Driessen Kopieer naar clipboard

Fred Rutten: „Spelers en trainers moeten uitdagingen krijgen. De lat moet hoger, je moet net iets meer eisen dan waar de grens ligt.” Ⓒ PRO SHOTS

De afspraak stond voor het aangekondigde vertrek van KNVB-directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma, maar de naam van Fred Rutten viel direct als opvolger. Hij is gepokt en gemazeld als speler en trainer in het Nederlandse topvoetbal. Over deze uitdaging heeft de parttime adviseur van de verrassend goed presterende promovendus NEC nog niet nagedacht. „Ik ben in ieder geval nog niet klaar met de voetballerij zoals hier en daar is gesuggereerd.”