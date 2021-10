Klap voor Ajax: einde seizoen Maarten Stekelenburg

Stekelenburg was de laatste weken al afwezig onder de lat bij Ajax en werd vervangen door de eveneens geroutineerde Remko Pasveer (37). De van Vitesse overgekomen goalie maakt echter geen betrouwbare indruk. In de duels met Sporting Portugal in de Champions League en ook afgelopen weekend tegen FC Utrecht zag Pasveer er slecht uit bij het tegendoelpunt. Tegen FC Utrecht had dat fatale gevolgen voor Ajax (0-1).

Achter Pasveer zit de talentvolle, maar onervaren Jay Gorter, die afgelopen zomer werd gekocht van Go Ahead Eagles. Hij maakt zijn speelminuten in de Keuken Kampioen Divisie bij Jong Ajax en speelde nog nooit in de Eredivisie.

André Onana is zoals bekend nog geschorst vanwege het overtreden van de dopingregels. Ajax en de Kameroense doelman konden het niet eens worden over contractverlenging, waardoor er de nodige vraagtekens zijn over zijn toekomst.