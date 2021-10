Henk Fraser beleeft zware tijden met Sparta: ’Ik maak me altijd zorgen’

Voetbal

RKC-trainer Joseph Oosting scoort met wisseltruc

Het is in de regel vragen om problemen, maar de keuze van RKC Waalwijk-trainer Joseph Oosting om in de Brabantse bekerderby tegen Willem II in een fantasie-opstelling aan te treden pakte verrassend goed uit. De thuisploeg won met 3-0 en is door naar de tweede ronde van de KNVB-beker.