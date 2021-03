Ajax-spits Brobbey met Jong Oranje mee naar EK, Ihattaren ontbreekt

De 19-jarige spits van Ajax debuteert daarmee in de groep van bondscoach Erwin van de Looi, die het vanaf volgende week in Hongarije opneemt tegen Roemenië, Duitsland en het gastland. De eerste twee landen uit de poule plaatsen zich voor de kwartfinales, die vanaf eind mei worden afgewerkt.

Ajax levert de meeste spelers. Naast Brobbey zijn ook doelman Kjell Scherpen, verdedigers Jurriën Timber en Perr Schuurs en middenvelder Jurgen Ekkelenkamp opgeroepen. AZ-spelers Teun Koopmeiners en Myron Boadu, die allebei al hun debuut voor het Nederlands elftal maakten, doen bij het EK ook mee met Jong Oranje.

PSV-aanvaller Cody Gakpo gaat, net als zijn ploeggenoot Jordan Teze, ook mee naar Hongarije. De buitenspeler van de Eindhovenaren stond de voorbije twee maanden aan de kant met een blessure en maakte zondag in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord (1-1) zijn rentree. Mohamed Ihattaren, de derde PSV’er die in de voorselectie zat, is niet geselecteerd voor het EK.

„Het Nederlands elftal blijft natuurlijk altijd leidend, maar het is erg prettig dat we goed met elkaar hebben kunnen meedenken”, zegt Van de Looi. „Bij het maken van onze selectie hebben we op een aantal posities lastige knopen moeten doorhakken. Door de korte voorbereidingstijd op het EK hebben spelers die bekend zijn met de speelwijze en werkwijze van Jong Oranje de voorkeur. Verder hebben we ook intensief contact gehad met clubs over de fitheid van spelers. We spelen namelijk drie wedstrijden in zeven dagen en hiervoor hebben we fitte spelers nodig. Met zo goed als geen voorbereiding hebben we simpelweg niet de luxe om te veel ’nieuwe’ spelers in te passen in ons team of om niet-wedstrijdfitte spelers op te trainen.”

Jong Oranje begint het EK woensdag 24 maart tegen Jong Roemenië, gevolgd door de ontmoetingen met Jong Duitsland (27 maart) en Jong Hongarije (30 maart).

In een nieuwe podcast Kick-off bespreken chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verweij en presentator Pim Sedee het laatste voetbalnieuws: