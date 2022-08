Tegenvaller voor Spanje: Nadal past voor Davis Cup Finals

De 36-jarige Nadal keert deze week terug op het masterstoernooi van Cincinnati. De nummer 3 van de wereld kwam sinds Wimbledon niet meer in actie wegens een buikspierblessure.

Alcaraz

Het Spaanse team bestaat uit Carlos Alcaraz, Pablo Carreño Busta, Roberto Bautista Agut, Alejandro Davidovich Fokina en dubbelspecialist Marcel Granollers. Carreño Busta schreef afgelopen weekend verrassend het masterstoernooi van Montreal op zijn naam.

Spanje zit in een groep met Canada, Servië en Zuid-Korea. De wedstrijden worden gespeeld in Valencia. De beste twee landen van de groep plaatsen zich voor de kwartfinales in Malaga. Die worden later in het seizoen gespeeld en mogelijk is Nadal dan wel van de partij.

Geen Zverev

Alexander Zverev behoort zoals verwacht tot het team van Duitsland. De kopman van de Duitsers liep op Roland Garros een zware enkelblessure op en kwam sindsdien niet meer in actie.