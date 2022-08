Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Odgaard met AZ mee naar Portugal voor return

11:21 uur Jens Odgaard is met AZ mee afgereisd naar Portugal voor de return in de play-offs van de Conference League. Donderdagavond is Gil Vicente de tegenstander. De 23-jarige spits keert terug van een blessure.

Odgaard is dit seizoen nog niet in actie gekomen voor AZ, dat vorige week donderdag in Alkmaar met 4-0 te sterk was voor Gil Vicente. In de Eredivisie werden de eerste twee duels gewonnen.

AZ-trainer Pascal Jansen selecteerde 22 spelers voor de uitwedstrijd in Portugal, die om 21.00 uur begint. Riechedly Bazoer blijft in Nederland achter, evenals Zinho Vanheusden en Jesper Karlsson. Het drietal is nog niet fit genoeg.

Nico Denz verlaat Team DSM voor BORA-hansgrohe

10:50 uur De Duitse wielrenner Nico Denz verlaat na drie seizoenen Team DSM om bij het Duitse BORA-hansgrohe aan de slag te gaan.

De 28-jarige Denz won in 2018 de Tour de Vendée en schreef eerder dit jaar de zesde etappe in de Ronde van Zwitserland op zijn naam.

„Ik denk dat het wel duidelijk is dat ik niet als kopman naar deze ploeg kom”, alsdus Denz. „Maar als Duitser is het vooral speciaal om voor het beste Duitse team uit te komen. Mijn ervaring hoop ik ten dienste te stellen van de ploeg.”

Badmintonkoppel Piek/Tabeling door op WK

09:29 uur De Nederlandse badmintonners Selena Piek en Robin Tabeling hebben op het WK in Tokio de achtste finales van het gemengd dubbel bereikt. Na een bye in de eerste ronde wonnen ze hun eerste WK-wedstrijd. Dat deden ze door Zachariah Joshiano Sumanti en Hediana Julimarbela uit Indonesië met 21-16 en 21-16 te verslaan.

In de achtste finales nemen Piek en Tabeling het donderdag op tegen de Japanners Yuta Watanabe en Arisa Higashino.

Debora Jille en Cheryl Seinen werden woensdag uitgeschakeld in de tweede ronde van het damesdubbelspel. De Japanse badmintonsters Rin Iwanaga en Kie Nakanishi waren met 23-21 en 21-15 te sterk.