Lewandowski helpt Bayern München aan finaleplaats op WK voor clubs

Na ruim een kwartier kwam Bayern op voorsprong, Robert Lewandowski scoorde na een aanval over meerdere schijven. Vanzelf ging het daarna niet voor de Duitse kampioen, waarschijnlijk vermoeid na een reis met veel vertraging uit eigen land. Pas vlak voor tijd besliste Lewandowski het duel. De Poolse topschutter kopte in na mooi voorbereidend werk van invaller Leroy Sané.

„We mogen tevreden zijn”, aldus Lewandowski. „Het was beter geweest als dat tweede doelpunt wat eerder was gevallen. Maar ons doel is voor de zesde keer op rij een hoofdprijs te winnen. Wat dat betreft liggen we nog op schema.”

Tigres tegenstander

Het Mexicaanse Tigres is donderdag de tegenstander in de finale. De kampioen van Noord- en Midden-Amerika versloeg eerder Palmeiras uit Brazilië met 1-0. Liverpool was de laatste winnaar van het evenement. Daarvoor ging de zege drie opeenvolgende jaren naar Real Madrid.

Onder leiding van de 55-jarige Hansi Flick pakte Bayern vorig seizoen de ’dubbel’ en won het de Champions League. De ’Rekordmeister’ veroverde begin dit seizoen ook de Duitse en Europese Super Cup.

Bayern speelde voor het eerst sinds september weer eens een wedstrijd met publiek, 12.000 mensen, op de tribune.