Oranje handbalmannen kunnen kwartfinale vergeten na nederlaag tegen Duitsland

Het duel was cruciaal voor de mannen van Staffan Olsson. Om zicht te houden op een historische plaats bij de laatste acht, wist Nederland dat het de Duitsers het eerste puntenverlies van het toernooi moest bezorgen.

Bobby Schagen keerde voor het belangrijke duel terug in de ploeg. De aanvoerder van Oranje ontbrak tegen Qatar, omdat hij niet fit was. Beide ploegen maakten er een interessante wedstrijd van. De Duitsers waren in het eerste bedrijf iets beter dan Nederland en gingen met een voorsprong van drie goals de kleedkamer in: 15-12.

Na rust geen kans

Na rust had Oranje het moeilijk. Duitsland maakte drie goals op rij en Nederland kon niet volgen. Plots keek de ploeg van Olsson tegen een achterstand van vijf doelpunten aan. Die schade bleek niet meer te herstellen.

Eerder op de dag won in dezelfde groep Noorwegen van Qatar (30-17). Noorwegen en Duitsland zijn nu onbereikbaar voor Nederland, dat in de hoofdronde nog tegen Servië speelt. De beste twee van de poule gaan door naar de laatste acht.