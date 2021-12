Voormalig nummer 4 van de wereld Johanna Konta met tennispensioen na jaar vol pech

Konta stond drie keer in de halve finales van een grandslamtoernooi. In 2016 reikte ze tot de laatste vier op de Australian Open, een jaar later deed ze dat op Wimbledon en in 2019 op Roland Garros.

In totaal won Konta vier WTA-titels. Dit jaar schreef ze nog het grastoernooi van Nottingham op haar naam. Desondanks behoorde ze, mede door blessures en een coronabesmetting, niet meer tot de top 100. Ze staat op plek 113 op de wereldranglijst. In 2017, het beste seizoen uit haar loopbaan, won ze de toernooien van Sydney en Miami.

„Door mijn eigen doorzettingsvermogen en de steun van anderen heb ik mijn droom verwezenlijkt en ben ik geworden wat ik als kind wilde”, schreef Konta op sociale media. „Ik ben ontzettend dankbaar voor de loopbaan die ik heb gehad.”