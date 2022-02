Premium Het beste van De Telegraaf

Onthutsend zwakke ploeg van Erik ten Hag maakt Eredivisie in één klap spannend Ajax zet André Onana in zijn hemd

DEVENTER - Onverstoorbaarheid. Dat is waar Erik ten Hag bij zijn spelers tot in den treure op hamert. En dus wist de trainer van Ajax dat het met het noodgedwongen opstellen van André Onana tegen Go Ahead Eagles wel goed zat. Maar De Kat van Kameroen werd door zijn onthutsend zwakke ploeggenoten in zijn hemd gezet, was kansloos op de inzetten van Iñigo Cordoba en Philippe Rommens en kon een beschamende nederlaag (2-1) niet voorkomen. Daardoor is de Eredivisie in één klap weer spannend.