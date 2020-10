Ajax-trainer Ten Hag na nederlaag: ’Meer investeren’

„We hebben te weinig afgedwongen”, concluderde de coach na afloop van het duel in gesprek met FOX Sports. „We hadden totale controle, maar naar voren waren we krachteloos. Er was te weinig beweging ten opzichte van elkaar en dan speel je te weinig kansen bijeen om de tegenstander echt pijn te doen.”

Ten Hag stelde vast dat zijn elftal het zichzelf moeilijk maakte. „Het gaat om die eerste goal. Als je die maakt, wordt het een stuk makkelijkr, want dan worden de ruimtes groter. Maar dan moet je dat doelpunt wel eerst maken. Om te scoren moet je alleen wel meer investeren dan wij hebben gedaan. Als de tegenstander op voorsprong komt, motiveer je ze ook en worden steeds sterker. Dat is totaal onnodig.”

Van paniek wilde Ten Hag niets weten. „Ik weet wat we kunnen. Dit is de eerste nederlaag van het seizoen, zelfs met de voorbereiding meegerekend. Dan moeten we nu niet gelijk van alles erbij gaan halen. Dat het vandaag niet goed genoeg was, is helder.”

Ajax speelt na de interlandperiode tegen sc Heerenveen (17 oktober). Vier dagen later wacht het Champions League-duel met Liverpool.

Danny Buijs moedigt zijn spelers aan. Ⓒ ANP

Danny Buijs

FC Groningen wist de voorbije jaren in eigen stadion wel eens te stunten tegen Ajax. Dat gebeurde dan gesteund door het felle thuispubliek. Zondag lukte het Groningen ook in een leeg stadion: 1-0.

„Ik ben dolblij met deze overwinning. We hebben heel diep moeten gaan”, zei Groningen-trainer Danny Buijs. „Soms moet het ook een beetje meezitten als je van Ajax wil winnen. Maar als je dit kan brengen, in een akelig leeg stadion, dan is dat gewoon knap. Normaal gesproken worden we echt gedragen door het publiek.”

Ajax maakte lange tijd een machteloze indruk. Pas in de slotfase lukte het de Amsterdammers wat kansen te creëren. Buijs: „We hebben goed georganiseerd gespeeld. Het is een cliché, maar tegen dit soort topploegen moet je compact op het veld staan en moet duidelijk zijn wie wat doet.”

Buijs ergerde zich aan de acht minuten blessuretijd die scheidsrechter Dennis Higler aan de reguliere speeltijd toevoegde. Volgens de trainer van Groningen wordt er met twee maten gemeten. „Als André Onana normaal gesproken tijd rekt, moet je er dan ook acht minuten bij optellen. En dan niet alleen wanneer Sergio Padt dat als keeper van Groningen doet. Maar ik ga deze discussie denk ik niet winnen. Misschien moet ik me wat minder druk maken.”

Remco Balk

De 19-jarige Remco Balk, afkomstig uit de jeugdopleiding van Groningen, had voor het eerst een basisplaats bij het eerste elftal. De aanvaller beloonde het vertrouwen met een doelpunt. „Het is echt een jongensdroom, ja. Ik speel al acht jaar hier.”

Groningen versterkte de selectie dit weekeinde met Alessio Da Cruz. De 23-jarige aanvaller komt op huurbasis over van Parma.