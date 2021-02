Nicky Siebert zwaait af: ’Ik heb veel last gehad van incident met Perez’

Nicky Siebert (r) was zichtbaar vol met emoties. Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - Het was een opvallend beeld deze speelronde in de Eredivisie. Assistent-scheidsrechter Nicky Siebert was bij Heracles Almelo-FC Groningen voor het laatst actief en liet zijn emoties na het laatste fluitsignaal de vrije loop. In Almelo kwam een einde aan een carrière van 23 jaar in het betaald voetbal, voornamelijk aan de zijlijn, maar ook eenmaal in de spotlights toen hij lijdend voorwerp was bij een uiterst omstreden incident.