Regian Eersel zet uitzonderlijke prestatie neer en is nu wereldkampioen in twee verschillende sporten

Eersel, die vier jaar geleden voor het laatst onder muay thai-regels vocht, won op split decision van de Thai Sinsamut Klinmee, die nog ongeslagen was. „Ik houd van uitdagingen. Het leven is een uitdaging. Zonder uitdagingen leef je niet. Je moet jezelf uitdagen en dat is wat ik nu ga doen”, stelde Eersel, ook wel The Immortal genoemd, op voorhand. Eersel is inmiddels al ruim zes jaar ongeslagen.

Aanvankelijk zou Reinier de Ridder zaterdag in Kuala Lumper ook in actie komen, maar de partij van de Nederlandse kampioen in het midden- en lichtzwaargewicht tegen Shamil Abdulaev werd om onduidelijke redenen van de kaart. De Ridder zou tegen de Rus zijn titel in het middengewicht verdedigen.