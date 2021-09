Annemiek van Vleuten wint La Vuelta, slotrit voor Lotte Kopecky

Van Vleuten, die rijdt voor het Spaanse Movistar, had op de voorlaatste dag in een zware bergrit de concurrentie op grote achterstand gezet. De slotrit, van As Pontes naar Santiago de Compostella, werd gewonnen door de Belgische Lotte Kopecky.

Van een kopgroep van dertien rensters bleven er uiteindelijk vier over voorop onder wie wereldkampioene Anna van der Breggen en Shirin van Anrooij. De Amerikaanse Leah Thomas, ploeggenote van Van Vleuten, probeerde 10 kilometer voor de finish weg te rijden bij haar medevluchtsters. Het peloton had op dat moment de kopgroep al in zicht. De poging strandde in de laatste honderden meters, waarna Kopecky (Liv Racing) de snelste was in de sprint, voor de Italiaanse Elisa Longo Borghini.

Alles-of-nietspoging

Van Vleuten (38) was na een hoogtestage nog niet helemaal uitgerust aan de vierdaagse rittenkoers begonnen. Op de eerste dag verspeelde ze veel tijd, maar vrijdag sloeg ze al terug met winst in een klimtijdrit. Zaterdag reed ze met een lange solo de Zwitserse Marlen Reusser uit de leiderstrui nadat ze vooraf al een alles-of-nietspoging had aangekondigd.

„Ik had een hele goede dag gisteren, vandaag heb ik behouden gereden”, vertelde de olympisch kampioene tijdrijden na afloop. Bijna had haar ploeggenote Thomas de dag voor Movistar extra gekleurd. „Jammer, het was een knappe poging van haar. Het was in ieder geval weer een mooie etappe, die op tv te volgen was. Goed voor onze sport.”

In het eindklassement had Van Vleuten 1.34 minuut voorsprong op Reusser. De Zwitserse Elise Chabbey werd derde. Floortje Mackaij was tweede Nederlandse en achtste in de eindrankschikking.

Later op de dag eindigt de Ronde van Spanje voor de mannen mijn een tijdrit in Santiago de Compostella.