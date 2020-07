NK wielrennen: alleen fans uit regio Drenthe welkom

„We zitten in een zeer langdurig proces met alle vergunningverleners waarbij we op dit beleid zijn uitgekomen. Zij willen dit graag en het past in het beleid van de regering om bij een eventuele nieuwe uitbraak regionale beperkingen in te stellen. Dan helpt zo’n maatregel”, vertelt Rondhuis, die nog niet weet op welke manier de toegangskaarten verspreid zullen worden. In ieder geval zullen alle persoonsgegevens van de toeschouwers bij de organisatie bekend moeten zijn.

Behalve voor de regionale traceerbaarheid wil de organisatie met de maatregel ook minder verkeersstromen op gang brengen.

Zorgen bij Sunweb en Jumbo-Visma

Op vrijdag 21 is het NK voor beloften-mannen, een dag later gevolgd door de vrouwenwedstrijd terwijl de wielerprofs op 23 augustus in actie komen. De wielerploegen Sunweb en Jumbo-Visma spraken al hun zorg uit omdat zij daar mogelijk renners van kleinere ploegen treffen die minder voorzorgsmaatregelen hebben genomen om coronabesmettingen te voorkomen. Rondhuis hoorde die zorgen ook. „Die zorg zit vooral in het feit dat zij in een ’bubbel’ zitten en er ook renners zijn voor wie dat niet geldt. Ik kan nu alleen zeggen dat we in samenspraak met de KNWU binnenkort zullen melden hoe we die zorg kunnen wegnemen. Dit NK gaat de veiligste wedstrijd van Europa worden.”

Publiek, genodigden, pers en teams worden strikt van elkaar gescheiden. Deze groepen hebben een eigen parkeerplaats, verplichte looproutes en een eigen vak op de VAM-berg.