Roest baalt na bronzen ploegachtervolging: ‘Gat is te groot’

Het Nederlandse trio klote een tijd van 3.43,96 en gaven daarmee ruim 1,2 seconden toe op de winnende tijd van de Noren (3.42,70). Ook de Amerikanen waren sneller dan Oranje: 3.42,75.

Roest was duidelijk na afloop. ,,We worden hier derde en het gat met de Noren en de Amerikanen is gewoon te groot. Hier kunnen we niet tevreden mee zijn.”

Zoekend naar een verklaring kwam Roest uit bij het afgelopen weekeinde. ,,We hebben natuurlijk de NK Afstanden in de benen. Dat voelen we nog wel. Maar uiteindelijk wil je hier gewoon rijden voor de winst en ik denk ook dat het gat kleiner had kunnen zijn, maar vandaag waren we niet goed genoeg. We moeten ook meer trainen.”

Scherper

Volgende maand staan de WK Afstanden op het programma. Bosker heeft er vertrouwen in dat het trio daar kan meestrijden voor de winst. ,,Ik vind het ook weer geen enorm gat, maar het is duidelijk dat we scherper moeten zijn. De fouten moeten eruit. Zelf tikte ik Patrick bijvoorbeeld een paar keer aan, ik was zijn slag ook soms keer kwijt. We moeten daarnaast beter gaan duwen.”

Snellink sloot zich aan bij zijn collega’s. ,,We hebben een goed team, daar geloof ik echt in. Maar we moeten er wel nog meer uithalen.”