Dumoulin wil zichzelf verbazen in tijdrit

De afgelopen drie ritten - gisteren won Sam Bennett de massasprint - hebben de twijfels een beetje weggenomen bij de Limburger. Hij heeft nog wel last van zijn linkerknie die hij behoorlijk blesseerde bij zijn valpartij in de vierde rit van de Giro d’Italia. De Dauphiné is zijn eerste rittenkoers sinds hij bijna vier weken geleden noodgedwongen opgaf in Italië. „Als het zo blijft, dan kan ik genoeg vermogen leveren. Ik heb niet de voorbereiding om met Froome etc. in het gebergte in gevecht te gaan. Maar de tijdrit is iets speciaals.”

Dumoulin weet niet wat er tegen de klok mogelijk is. „De afgelopen weken heb ik helemaal niet op de tijdritfiets getraind. Dat is echter al vaker voorgekomen en dan presteerde ik toch nog goed tegen de klok. Het zou me verbazen als ik hier zou winnen, maar ik verbaas mezelf heel graag.”