Ten Hag is op stoom en verslaat mét Antony ook koploper Arsenal

Niks mis met het zelfvertrouwen van Antony, sprak de commentator van de BBC op slag van rust, toen de man van 100 miljoen van gigantische afstand dacht een baldadige lob te kunnen doen over doelman Aaron Ramsdale van Arsenal. De voormalige Ajacied moest er zelf een beetje om lachen en het publiek op Old Trafford deed dat ook.

Het droeg bij aan zijn populariteit bij het eerste optreden, luttele dagen na het afronden van de meest besproken transfer in jaren bij Ajax. Antony werd door Erik ten Hag meteen in de basis gezet en leverde ondanks de druk die er op zijn schouders rustte, meteen. Zo’n 35 minuten na zijn officiële start in de Premier League had hij de bal al in het net liggen achter Ramsdale, toen de Zuid-Amerikaan een fraaie aanval van de thuisclub afrondde met een krullend schot om de keeper heen.

Antony sprintte naar de hoek van het veld, keek het publiek aan en kuste het logo van het rode United-shirt. Alsof hij wilde zeggen: ‘Ik wilde zo graag naar jullie club komen en hier doe ik het voor…’ Behalve de 75.000 toeschouwers en zijn trainer Erik ten Hag, stond er nóg iemand op om luid voor hem te applaudisseren. Niemand minder dan Cristiano Ronaldo, die andermaal genoegen moest nemen met een plek op de reservebank maar die vanwege de Portugese taal de afgelopen dagen uitgebreid kon kennismaken met Antony en hem ook wilde leren kennen.

Gelet op het enthousiasme van Ronaldo moeten de eerste dagen met Antony prima zijn verlopen en zal het ook Ten Hag goed doen dat Ronaldo zo warm is richting een nieuwe ploeggenoot die meteen populair is bij de aanhang van United. Ronaldo was ook de man die Antony na een uur mocht vervangen. Meteen 90 minuten was nog wat te veel gevraagd van Antony bij zijn eerste wedstrijd. Bovendien was het in de tweede helft meer verdedigen dan aanvallen wat United deed.

De Londense ploeg van Miguel Arteta en de Nederlander Albert Stuyvenberg (assistent) had na rust een stevige grip op de ploeg van Ten Hag en luttele minuten na het vertrek van Antony maakte Arsenal gelijk via Saka. Die bezorgde Tyrell Malacia al even een heel zware middag, maar aan het tegendoelpunt kon de ex-Feyenoorder niets doen.

Net op het moment dat de fans van Manchester United vreesden dat Arsenal een flinke tik zou gaan uitdelen, zorgde Christian Eriksen met een prima actie een prachtige counter in. Eriksen bediende Bruno Fernandes en die zette op zijn beurt Marcus Rashford voor de keeper: 2-1.

Vanaf dat moment was Arsenal de weg even kwijt en groeide het zelfvertrouwen weer bij de thuisclub. Ronaldo en Rashford kregen prachtige kansen om de voorsprong te vergroten, maar Ramsdale hield zijn ploeg in de race. Totdat Eriksen – het is een zegen om zo’n creatieve speler in de ploeg te hebben – Rashford ook in staat stelde om de 3-1 binnen te schieten.

