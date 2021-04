Degradatie ADO Den Haag heel dichtbij na nederlaag tegen Fortuna Sittard

Fortuna Sittard begon uitstekend met al snel een paar aardige mogelijkheden. De grootste was een kopkans voor Zian Flemming, maar hij mikte over. Net in een fase dat ADO beter in het spel leek te komen, sloegen de bezoekers toe. Lazaros Rota gaf de bal aan Flemming en dit keer drukte hij wel goed af.

Direct na de pauze werd de voorsprong verdubbeld. Vooral de voorassist van Mats Seuntjens was fraai, waarna Sebastian Polter degene was die de treffer maakte. ADO Den Haag probeerde het wel af en toe met schoten van Vicente Besuijen en Michiel Kramer, maar echt verontrustend was het allemaal niet voor Piet Velthuizen, die voor het eerst sinds zijn door een snelle blessure mislukte debuut voor de Limburgers weer onder de lat stond.

Het waren zijn ploeggenoten die voor het grootste gevaar zorgden. Zo zag Flemming een inzet van de lijn gehaald worden door Boy Kemper. Even later miste Rota een behoorlijke mogelijkheid. Bij ADO was de beste kans voor Juan Familia-Castillo, maar hij wist de bal ook niet onder de lat te houden.

Uiteindelijk viel ook nog de 0-3 voor de Fortuna via Tesfaldet Tekie. Daardoor lijkt het afdwingen van lijfsbehoud haast onmogelijk voor ADO Den Haag. Met nog vier wedstrijden te gaan, is de achterstand negen punten op de direct veilige plek van Willem II. De achterstand op FC Emmen, dat moment op een play-offpositie staat, is acht punten. Daarbij spreekt het doelsaldo ook niet in het voordeel van de Hagenezen.