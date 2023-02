Premium Het beste van De Telegraaf

’Door Renske denk ik dat er iets moet zijn tussen hemel en aarde’ Hoe één datum de rode draad vormt door het leven van Marianne Timmer

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Marianne Timmer met haar trouwe viervoeter Chico in het Amsterdamse Bos: „Ieder dieptepunt geeft je levenswijsheid die je de rest van je leven kan meedragen.” Ⓒ FOTO Michel van Bergen

Het is een emotionele week voor Marianne Timmer. Dat heeft alles te maken met een bijzondere datum die voor de deur staat. Zondag is het namelijk 19 februari. Voor de meeste mensen een dag zoals alle andere, maar voor Timmer (48) is het veel meer dan dat. Het is een datum die de rode draad vormt door het leven van de drievoudig olympisch kampioen.