Australian Open: Tallon Griekspoor komt er niet aan te pas

De 23-jarige Haarlemmer strandde al meteen in de eerste ronde van de Australian Open. De 22-jarige Amerikaan Taylor Fritz was een maatje te groot voor Griekspoor. De Nederlander ging in drie sets onderuit tegen de nummer 29 van de plaatsingslijst: 3-6 3-6 3-6.

Taylor Fritz bleek veel te sterk voor Tallon Griekspoor. Ⓒ EPA

In de eerste set kwam de Nederlander al snel 3-0 achter en hij kon die vroege break tegen niet meer repareren. In het tweede bedrijf ging het gelijk op tot 3-3, maar daarna leverde Griekspoor twee keer zijn servicebeurt in en was de set vergeven aan Fritz. De Amerikaan won vroeg in de derde set al een servicegame van Griekspoor en liet hem vervolgens kansloos.