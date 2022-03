George Russell ziet Lewis Hamilton niet als concurrent: ’Samen tegen Red Bull en Ferrari’

,,We zien elkaar niet als concurrent. We weten dat we het samen op moeten nemen tegen Red Bull, Ferrari en McLaren”, aldus de 24-jarige Engelsman, die tijdens de testdagen ondervond dat Mercedes nog veel last heeft van porpoising (stuiterende auto door extreem grondeffect). ,,We moeten vooral samenwerken op de issues op te lossen.”

Russell is al langer verbonden aan Mercedes. Zo maakte hij deel uit van het juniorenprogramma. ,,Ik voel me heel comfortabel binnen het team. Ik ken de mensen en weet hoe hier wordt gewerkt. Het voelt niet alsof ik nieuw ben, maar meer alsof ik terugkeer na een paar jaar bij Williams.”

Complementair

Russell heeft ook het gevoel dat hij en Hamilton complementair aan elkaar zijn. ,,We komen met dezelfde feedback, ondervinden dezelfde problemen en werken samen om dezelfde kant op te gaan”, aldus Russell, die weet hoe belangrijk zoiets is. Max Verstappen had bij Red Bull Racing met Pierre Gasly en Alexander Albon een aantal seizoenen lang een teamgenoot die de Nederlander niet echt kon helpen. Puur omdat beiden zijn snelheid niet konden benaderen en daardoor data verzamelden waar Verstappen niets aan had.

Hollywood

Russell werd ook nog gevraagd naar het nieuwe seizoen van de Netflix-serie Drive to Survive, waarin zijn overgang van Williams naar Mercedes uitgebreid aan bod kwam. Een Engelse verslaggever was opgevallen dat de scène waarin Russell zogenaamd zijn transfer kreeg bevestigd, was opgenomen in Zandvoort, terwijl het nieuws in werkelijkheid al eerder was bekendgemaakt.

,,Ik verwacht niet dat ik snel in Hollywood beland”, grapte Russell, geconfronteerd met zijn acteerwerk. Om serieus te vervolgen: ,,Netflix is zo belangrijk voor de sport. Het brengt veel goede dingen met zich mee. Er wordt wel eens gezegd dat dingen soms worden gedramatiseerd, maar uiteindelijk wil je gewoon dat je sport zo goed mogelijk voor het voetlicht wordt gebracht.”