Superieure Annemiek van Vleuten wint voor de tweede keer Luik-Bastenaken-Luik

In aanloop naar de heuvelzone na ruim 50 kilometer was er een kopgroep van vier met daarbij twee Nederlandse renners. Jeanne Korevaar en Quinty Ton reden samen met hun twee metgezellen een voorsprong van zo’n anderhalve minuut bij elkaar. Halverwege de koers - even na de Côte de la Haute-Levée - werd het kwartet alweer ingerekend en kon de finale beginnen.

Op Col du Rosier reden er vervolgens acht nieuwe aanvallers weg met daarbij een aantal sterke rensters, zoals de Europees kampioen tijdrijden Marlen Reusser. Ze pakten al snel twee minuten. Aan de voet van de Redoute was het verschil alweer teruggebracht tot een minuut en op de klim ging het vervolgens razendsnel. Eerst trok Ashleigh Moolman-Pasio ten aanval en vervolgens nam Annemiek van Vleuten over. De renster van Movistar liet iedereen van de vlucht direct achter zich, behalve Reusser die kon aanpikken.

De Zwitserse reed echter niet mee en dus kwamen de overige favorieten weer terug. Op de Côte de La Roche-aux-Faucons was het gewoon weer hetzelfde verhaal en nu was er geen vluchter meer die haar kon volgen. Achter Van Vleuten formeerde zich een groepje van vijf - met Demi Vollering - op zo’n vijftien seconden. Ze kwamen echter geen tel dichterbij en dus kon Van Vleuten in Luik haar handen in de lucht steken. Grace Brown werd op driekwart minuut tweede net voor Vollering.

Het betekende voor Van Vleuten de vierde zege van het seizoen. Eerder won ze al het klassement in de Ronde van Valencia met ook een etappe en de Omloop het Nieuwsblad.