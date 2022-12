Oranje tackelt Amerikaanse hoogmoed: ’In Louis we trust’

Het filmpje dat via sociale media is verspreid begint met een opgewonden Amerikaanse stem die waarschuwende woorden spreekt: „We komen er aan Nederland. We geven ze een pak slaag. Ik garandeer je, Nederland heeft een probleem.”

De camera draait tegelijkertijd door een lege kleedkamer waar de shirtjes van Oranje hangen naar de deur. Ondertussen vertelt een stem: „Hier is een masterplan het enige dat telt.”

Vervolgens zie je op de kleedkamerdeur een dollarbiljet biljet hangen met de afbeelding van Louis van Gaal waar normaal gesproken een Amerikaanse president staat. ’In Louis we rrust’ staat erbij en ook nog ’One Goal’.

En vervolgens verschijnen razendsnel de beelden van de spelers van het Nederlands elftal.