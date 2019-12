EK kortebaan: Kamminga en Toussaint zwemmen nationaal record

De Nederlandse zwemmer was de snelste in de series in een tijd van 26,03. De oude toptijd stond op naam van Ties Elzerman. Die zwom een jaar geleden in Aken 26,32.

Op de 100 meter vlinderslag plaatste Nederlands recordhouder Joeri Verlinden zich met een tijd van 50,37 als vierde voor de halve finales. De Noor Tomoe Zenimoto Hvas was de snelste in de series: 49,88.

Toussaint opnieuw sneller op 100 m rugslag

Kira Toussaint wist haar eigen Nederlands record op de 100 meter rugslag te verbeteren. Nadat ze twee weken geleden in Londen had aangetikt na 55,58 seconden, was ze in de Schotse stad alweer ruim sneller: 55,26.

Toussaint was veruit de snelste in de series. Haar tijd betekende een kampioenschapsrecord. De Russin Maria Kameneva volgde op meer dan anderhalve seconde: 56,95. De halve finales zijn woensdagavond.

Valerie van Roon bleef op de 50 meter schoolslag buiten de plaatsen die recht geven op een vervolg. Ze tikte aan na 31,47 seconden, de 36e tijd.