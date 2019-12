Kamminga pakt eerste Nederlandse medaille op EK

Kamminga zwom in de finale een tijd van 25,84, dezelfde tijd als de Italiaan Fabio Scozzoli. Alleen de Rus Vladimir Morozov (25,51) en Emre Sakci (25,82) uit Turkije waren sneller. Morozov veroverde de titel in een Europees record. Die nam hij over van Scozzoli, die twee jaar geleden in Kopenhagen tot 25,62 was gekomen.

Het is voor Kamminga zijn eerste medaille op een individueel nummer op een groot toernooi. In de series en de halve finales had hij nog de snelste tijd gezwommen. Beide keren deed hij dat in een Nederlands record. In de finale was hij nog eens 0,01 sneller dan in de halve finales. Tot dit toernooi was het Nederlands record op de 50 meter schoolslag in handen van Ties Elzerman, die op 27 oktober vorig jaar 26,32 zwom. Kamminga was al recordhouder op de 100 en 200 meter schoolslag. „De 50 meter is mijn minste afstand en alles zit heel dicht bij elkaar. Je kan eerste, maar ook zomaar achtste worden. Ik sta op het podium en dat is het meest belangrijke. Voor mij is het hartstikke gaaf”, zei Kamminga.

Op de 100 meter vlinderslag wist Joeri Verlinden geen plek in de finale te halen. Hij werd negende in een tijd van 50,47 en dat was 0,05 te langzaam. Tomoe Zenimoto Hvas uit Noorwegen was in de halve finales het snelst: 49,91.

Toussaint zwemt nationaal record op 100 m rugslag

Bij de vrouwen plaatste Kira Toussaint zich met overmacht voor de finale van de 100 meter rugslag. Toussaint was in 55,17, een nationaal record, met afstand de snelste in de halve finales. Het oude Nederlands record stond op 55,58. Geen andere zwemster in de halve finales dook onder de 56 seconden. Achter Toussaint zwom de Russin Maria Kameneva de tweede tijd: 56,37. De finale van de 100 meter rugslag is donderdagavond.

Valerie van Roon bleef op de 50 meter schoolslag buiten de plaatsen die recht geven op een vervolg. Ze tikte aan na 31,47 seconden, de 36e tijd.