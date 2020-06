Klopp smeekt Liverpool-fans zich te gedragen

„Alsjeblieft, vier het. Maar vier het thuis, in je eigen omgeving. Alleen op die manier lopen we niet het risico deze vreselijke ziekte verder in onze gemeenschap te verspreiden”, aldus de Duitse coach.

„Als het anders was, zou ik niets liever willen dan samen vieren”, vervolgt Klopp. „Een parade houden die nog groter zou zijn dan de parade die we hielden toen we vorig jaar de Champions League wonnen. Maar het is gewoon niet mogelijk. We hebben allemaal zoveel gedaan om Covid-19 te bestrijden. Deze inspanning mag niet voor niets zijn geweest.”

Eerder legden de politie van Liverpool, het graafschap Merseyside en het stadsbestuur van Liverpool een gezamenlijke verklaring af waarin ze het „volstrekt onaanvaardbare” gedrag veroordelen. Supporters kwamen twee keer laat op de avond massaal bij elkaar om te vieren dat hun club voor het eerst in dertig jaar kampioen van Engeland is.