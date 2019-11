Frenkie de Jong wijst mentor aan

„Iedereen is geweldig, maar als ik moet kiezen, noem ik Sergio Busquets. Hij heeft me veel geholpen”, aldus de ex-Ajacied, die de vragen in het Spaans kreeg en antwoordde in het Engels.

De inmiddels 31-jarige Busquets was jarenlang een vaste waarde, maar zit nu vaker dan voorheen - mede vanwege de komst van De Jong - op de bank.

FC Barcelona is bezig aan een wisselvallig seizoen. Desondanks bezetten de Catalanen de koppositie in La Liga en is de knock-outfase van de Champions League binnen handbereik.

„Het duel met Dortmund is belangrijk, omdat we de een ticket voor de volgende ronde kunnen veiligstellen”, zo weet De Jong. „We weten dat we beter kunnen en daar werken we ook hard voor. We hebben een fantastisch team.”

De Jong, voor wie 85 miljoen euro werd betaald, begon dit seizoen in 16 van de 17 duels van FC Barcelona in de basis. „Ik ben blij dat ik tot dusver zo veel heb mogen spelen. Ik voel me er goed en heb geen rust nodig, hoor.”

Bekijk hier de groepsstanden en het programma in de Champions League.