Napoli hoopt op terugkeer Osimhen voor duel met AC Milan

Napoli hoopt op terugkeer spits Osimhen voor duel met AC Milan

07:58 uur Napoli hoopt vurig dat topscorer Victor Osimhen fit is voor het duel met AC Milan in de kwartfinales van de Champions League, komende woensdag. De topscorer van de koploper in Italië miste de afgelopen twee wedstrijden van zijn club en die gingen bepaald niet goed. Napoli verloor onder meer met 4-0 van Milan in de Serie A.

"Het wordt moeilijk zonder hem", zei coach Luciano Spalletti van Napoli in aanloop naar het treffen in Milaan. "Hij heeft die manier van bewegen in de ruimte en een fysieke aanwezigheid, hij kan iedereen naar zich toe trekken en dan ruimte creëren."

Osimhen is topscorer in de Serie A met 21 treffers. De Nigeriaan raakte geblesseerd aan zijn linkerbovenbeen tijdens de interlandperiode in maart, waarin hij twee duels bij Nigeria meespeelde in de kwalificatiereeks voor de Afrika Cup.